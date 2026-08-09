Trend
Galeri
Trend Spor
Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin kazanacağı para da belli oldu...
Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin kazanacağı para da belli oldu...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için dev bir teklif yapıldığı iddia edildi. Çılgın bonservis sonrası eflatun-beyazlıların satışına izin verip vermeyeceği ise merak konusu. İşte sıcak gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 09.08.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 11:53