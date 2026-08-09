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Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe'nin kazanacağı para da belli oldu...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için dev bir teklif yapıldığı iddia edildi. Çılgın bonservis sonrası eflatun-beyazlıların satışına izin verip vermeyeceği ise merak konusu. İşte sıcak gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 09.08.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 11:53
Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

Jose Mourinho sonrası eflatun-beyazlılardaki geleceği merak konusu olan milli yıldıza yeni bir talip çıktı.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

PSG TEKLİF YAPTI

Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı transfer etmek için önemli bir yatırım yapmaya hazır.

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Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

ÇILGIN BONSERVİS

Fichajes haberine göre; Fransız temsilcisi, Arda Güler için 115 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

Bu rakamın, finansal boyutta Real Madrid'in Arda'yı satmaya zorlayacak bir teklif olmadığı da ifade edildi.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

PSG ISRARCI OLABİLİR

Paris Saint-Germain'in ilk teklifi reddedilse dahi ısrar edecek mali kaynaklara sahip olduğunun altı çizildi.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

F.BAHÇE'NİN DE KASASI DOLABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'nin de bu transferin gerçekleşmesi halinde kasası dolabilir.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

Bir sonraki satıştan %20 payı bulunan sarı-lacivertliler, 115 milyon Euro'ya transferin olması durumunda, 23 milyon Euro civarında bir gelir etmesi bekleniyor.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

Real Madrid, 2023 yazında Arda Güler'i Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

90 DAKİKA OYNADI

Arda, Real Madrid'in Ferencvaros ile oynadığı son hazırlık maçındai 90 dakika sahada kalan iki isminden biri oldu.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

Geçtiğimiz sezon 51 müsabakaya çıkan genç orta saha, 6 gol atıp 14 asist kaydetti.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

KONTRAT SÜRESİ

Milli yıldızın, Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da son bulacak.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt'a göre Arda'nın güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro.

Arda Güler için dudak uçuklatan teklif! Fenerbahçe’nin kazanacağı para da belli oldu...

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı formasıyla da 33 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ARDA GÜLER #MOURİNHO #REAL MADRİD