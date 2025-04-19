Arda Güler için yeni dönem başlıyor! Real Madrid'de büyük operasyon kapıda...
İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti büyük tepkilere maruz kalırken, İspanyol basınında kulüpte köklü bir değişimin yaşanabileceği aktarıldı. Yaşanacak değişimde Arda Güler'in de adına yer verilirken, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 19.04.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 12:12