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Arda Güler için yeni dönem başlıyor! Real Madrid'de büyük operasyon kapıda...

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenerek büyük bir şok yaşadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti büyük tepkilere maruz kalırken, İspanyol basınında kulüpte köklü bir değişimin yaşanabileceği aktarıldı. Yaşanacak değişimde Arda Güler'in de adına yer verilirken, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 19.04.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 12:12
Arda Güler için yeni dönem başlıyor! Real Madrid’de büyük operasyon kapıda...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Arsenal'e iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Arda Güler için yeni dönem başlıyor! Real Madrid’de büyük operasyon kapıda...

Real Madrid'de Arsenal hezimeti deprem etkisi yaratırken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin durumu tartışılmaya başlandı.

Arda Güler için yeni dönem başlıyor! Real Madrid’de büyük operasyon kapıda...

Eleştiri oklarının hedefi halinde olan Ancelotti, Arsenal maçlarının ardından çok daha büyük tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Arda Güler için yeni dönem başlıyor! Real Madrid’de büyük operasyon kapıda...

Real Madrid'de tecrübeli teknik adamla sezon sonunda yolların ayrılması da gündeme gelirken kadroda da büyük değişimler yaşanabilir.

Arda Güler için yeni dönem başlıyor! Real Madrid’de büyük operasyon kapıda...

İspanyol basını takımdan ayrılması beklenen yıldızları duyururken Arda Güler'in durumuna da değindi. İşte detaylar...