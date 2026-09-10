Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. DEVLER LİGİ MAÇINDA ÖDÜLÜNÜ ALDI Arda Güler, salı günü oynanan Real Madrid – Inter maçı öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde '2025/26 Sezonunun En İyi Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülünü aldı. Kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayan 21 yaşındaki futbolcu, ödülünü Portekizli efsane Luis Figo'nun elinden aldı. ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI Arda Güler, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçın 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. YENİ SÖZLEŞME GELİYOR Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arda Güler ile Real Madrid, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Milli yıldız, Real Madrid'in 2032 yılına kadar uzanan yeni sözleşme teklifini kabul etti. Haberde, yeni sözleşmeyle birlikte Arda'nın maaşının artırılacağı ve sözleşme şartlarının takım içindeki artan rolüne göre yeniden düzenleneceği ifade edildi. MOURINHO'NUN KARARI Real Madrid yönetiminin de Arda'nın gelişimini beğendiği, artık genç bir yetenek değil, takımda fark yaratan önemli oyunculardan biri olarak gördüğü ve Jose Mourinho'nun da yıldız futbolcunun performansından oldukça memnun olduğu aktarıldı. PERFORMANSI 21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 116 karşılaşmada görev aldı. 6,101 dakika süre alan yıldız oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 19 kez havalandırırken, 26 da asist yaptı. MEVCUT SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecekti. Transfermarkt verilerine göre Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.