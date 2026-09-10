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Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için flaş bir transfer iddiası geldi. Genç futbolcu için İspanyol devi kararını resmen verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.09.2026 17:54 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 18:09
Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…
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İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

DEVLER LİGİ MAÇINDA ÖDÜLÜNÜ ALDI

Arda Güler, salı günü oynanan Real Madrid – Inter maçı öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "2025/26 Sezonunun En İyi Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü aldı.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

Kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayan 21 yaşındaki futbolcu, ödülünü Portekizli efsane Luis Figo'nun elinden aldı.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Arda Güler, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçın 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arda Güler ile Real Madrid, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

Milli yıldız, Real Madrid'in 2032 yılına kadar uzanan yeni sözleşme teklifini kabul etti.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

Haberde, yeni sözleşmeyle birlikte Arda'nın maaşının artırılacağı ve sözleşme şartlarının takım içindeki artan rolüne göre yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

MOURINHO'NUN KARARI

Real Madrid yönetiminin de Arda'nın gelişimini beğendiği, artık genç bir yetenek değil, takımda fark yaratan önemli oyunculardan biri olarak gördüğü ve Jose Mourinho'nun da yıldız futbolcunun performansından oldukça memnun olduğu aktarıldı.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

PERFORMANSI

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 116 karşılaşmada görev aldı.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

6,101 dakika süre alan yıldız oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 19 kez havalandırırken, 26 da asist yaptı.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

MEVCUT SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR

Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecekti.

Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

Transfermarkt verilerine göre Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #İSPANYOL