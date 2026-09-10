Arda Güler ile anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor…

MOURINHO'NUN KARARI

Real Madrid yönetiminin de Arda'nın gelişimini beğendiği, artık genç bir yetenek değil, takımda fark yaratan önemli oyunculardan biri olarak gördüğü ve Jose Mourinho'nun da yıldız futbolcunun performansından oldukça memnun olduğu aktarıldı.