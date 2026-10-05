Trend Galeri Trend Spor Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki genç yıldızın imza atacağı sözleşme süresi ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 17:46 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 17:49
Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Arda Güler'in kariyerinde yeni bir imzaya hazırlandığı öğrenildi.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

21 yaşındaki genç yıldızla anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

REAL MADRİD İLE UZATIYOR

AS'ın haberine göre; Real Madrid ile Arda Güler arasında yeni sözleşme için el sıkışıldığı belirtildi.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

21 yaşındaki genç oyuncunun, Real Madrid ile 2032'ye kadar sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Arda Güler'in mevcut maaşına da zam yapılacağı ifade edildi.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Arda Güler ile Real Madrid arasındaki yeni anlaşmanın kısa sürede duyurulmasının beklendiği aktarıldı.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

21 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 7 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Real Madrid, Arda Güler'in bonservisi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro ödemişti.

Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Genç yıldızın sözleşmesindeki maddeler sebebiyle Fenerbahçe ek olarak 8 milyon Euro bonus kazanmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LALİGA #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #FENERBAHÇE