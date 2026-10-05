Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in kariyerinde yeni bir imzaya hazırlandığı öğrenildi. 21 yaşındaki genç yıldızla anlaşma sağlandığı ifade edildi. REAL MADRİD İLE UZATIYOR AS'ın haberine göre; Real Madrid ile Arda Güler arasında yeni sözleşme için el sıkışıldığı belirtildi. 21 yaşındaki genç oyuncunun, Real Madrid ile 2032'ye kadar sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Arda Güler'in mevcut maaşına da zam yapılacağı ifade edildi. RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR Arda Güler ile Real Madrid arasındaki yeni anlaşmanın kısa sürede duyurulmasının beklendiği aktarıldı. 21 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 7 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. FENERBAHÇE PAY ALACAK Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak. Real Madrid, Arda Güler'in bonservisi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro ödemişti. Genç yıldızın sözleşmesindeki maddeler sebebiyle Fenerbahçe ek olarak 8 milyon Euro bonus kazanmıştı.