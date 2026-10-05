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Arda Güler imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki genç yıldızın imza atacağı sözleşme süresi ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 05.10.2026 17:46 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 17:49