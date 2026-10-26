Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona'yı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Real Madrid'in iki golünü Kylian Mbappe kaydederken, maça ilk 11'de başlayan Arda Güler performansıyla dikkat çekti. Arda Güler'in Barcelona ile oynanan dev derbideki performansı sonrası İspanyol basınındaki haberler ön plana çıktı. PERFORMANSINA 9 PUAN Marca'da yer alan haberde; Arda Güler'in ilk yarıdaki performansına 9 puan verildi. Arda Güler'in Pedri karşısında gösterdiği etkili oyuna ve Federico Valverde ile arasındaki uyuma dikkat çekildi. Arda Güler'in ikinci yarıdaki performansına dair attığı paslar ve Joan Garcia'nın kurtardığı şut ön plana çıkarıldı. HÜCUMLARA YÖN VERDİ AS'ın haberinde ise; Arda Güler'in Real Madrid hücumlarına yön verdiği ve Diomande ile Mbappe'ye pozisyonlar hazırladığı vurgulandı. Arda Güler'in Real Madrid'in takım oyununda giderek daha fazla sorumluluk almaya başladığı ifade edildi. 'HER ŞEY ONUN FUTBOL AKLINDAN GEÇİYOR' Sport'un haberinde; 'Her şey onun futbol aklından geçiyor' diyerek Arda Güler'in oyun görüşüne parantez açıldı. Arda Güler'in Pedri'den kazandığı top sonrası Real Madrid için net bir fırsat hazırladığı belirtildi. Öte yandan Arda Güler'in hücumda yaptığı pres sonucu top kazanmaları ve oyunu yönlendiren pasları ön plana çıkarıldı.