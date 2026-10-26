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Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 devirdi. Real Madrid'de Arda Güler'in performansı sonrası İspanyol basınında yer alan haberler dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 17:03
Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona'yı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Real Madrid'in iki golünü Kylian Mbappe kaydederken, maça ilk 11'de başlayan Arda Güler performansıyla dikkat çekti.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Arda Güler'in Barcelona ile oynanan dev derbideki performansı sonrası İspanyol basınındaki haberler ön plana çıktı.

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Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

PERFORMANSINA 9 PUAN

Marca'da yer alan haberde; Arda Güler'in ilk yarıdaki performansına 9 puan verildi.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Arda Güler'in Pedri karşısında gösterdiği etkili oyuna ve Federico Valverde ile arasındaki uyuma dikkat çekildi.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Arda Güler'in ikinci yarıdaki performansına dair attığı paslar ve Joan Garcia'nın kurtardığı şut ön plana çıkarıldı.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

HÜCUMLARA YÖN VERDİ

AS'ın haberinde ise; Arda Güler'in Real Madrid hücumlarına yön verdiği ve Diomande ile Mbappe'ye pozisyonlar hazırladığı vurgulandı.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Arda Güler'in Real Madrid'in takım oyununda giderek daha fazla sorumluluk almaya başladığı ifade edildi.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

"HER ŞEY ONUN FUTBOL AKLINDAN GEÇİYOR"

Sport'un haberinde; "Her şey onun futbol aklından geçiyor" diyerek Arda Güler'in oyun görüşüne parantez açıldı.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Arda Güler'in Pedri'den kazandığı top sonrası Real Madrid için net bir fırsat hazırladığı belirtildi.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! Barcelona maçı sonrası hayran bıraktı

Öte yandan Arda Güler'in hücumda yaptığı pres sonucu top kazanmaları ve oyunu yönlendiren pasları ön plana çıkarıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LALİGA #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #BARCELONA