Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

Real Madrid'in 21 yaşındaki yeteneği Arda Güler, İspanya'da yeni sezona yaptığı başlangıçla dikkat çekti. Arsenal ve Paris Saint Germain ile anılan Arda Güler, Real Madrid yönetimi tarafından takımda tutulmuştu. Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin ardından Real Madrid'de buluşan Arda Güler, LaLiga'da 3 maçta oynadı. 2 GOL KATKISI Arda Güler bulduğu kısa sürelere rağmen LaLiga'da 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İspanyol basını, Arda Güler'in yeni sezona başlangıcını mercek altına aldı. 'EN BÜYÜK YILDIZLARDAN' El Nacional'de yer alan haberde, 'Arda Güler, Real Madrid'in sezona başlangıcındaki en büyük yıldızlarından biri haline geliyor' denildi. Arda Güler'in performansının Jose Mourinho üzerindeki etkisine dair, 'Jose Mourinho, onun performansından çok memnun. Güler, ilk maçtan itibaren Mourinho'yu etkiledi. Teknik direktör özellikle Türk oyuncunun topsuz oyundaki gelişimine değer veriyor. Kalitesi hiçbir zaman şüphe götürmedi' ifadeleri kullanıldı. 'MADRİD'İ UYKUSUNDAN UYANDIRDI' Marca'da yer alan haberde Arda Güler'in Malaga maçında attığı gole dikkat çekildi: 'Arda maçın bitimine beş dakika kala oyuna girdi ve Real Madrid'i uykusundan uyandırdı.' Marca'nın haberinde, 'Sahneye çıkması beklenen Vinicius'u da oyuna dahil etti. Çünkü Arda Güler'in azıcık bile olsa katkısı çok şey ifade ediyor' ifadeleri kullanıldı. 21 yaşındaki Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.