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Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İspanyol basını, Real Madrid'in Türk yeteneğinin performansını mercek altına aldı.

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Giriş Tarihi: 03.09.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 17:05
Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

Real Madrid'in 21 yaşındaki yeteneği Arda Güler, İspanya'da yeni sezona yaptığı başlangıçla dikkat çekti.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

Arsenal ve Paris Saint Germain ile anılan Arda Güler, Real Madrid yönetimi tarafından takımda tutulmuştu.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin ardından Real Madrid'de buluşan Arda Güler, LaLiga'da 3 maçta oynadı.

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Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

2 GOL KATKISI

Arda Güler bulduğu kısa sürelere rağmen LaLiga'da 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

İspanyol basını, Arda Güler'in yeni sezona başlangıcını mercek altına aldı.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

"EN BÜYÜK YILDIZLARDAN"

El Nacional'de yer alan haberde, "Arda Güler, Real Madrid'in sezona başlangıcındaki en büyük yıldızlarından biri haline geliyor" denildi.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

Arda Güler'in performansının Jose Mourinho üzerindeki etkisine dair, "Jose Mourinho, onun performansından çok memnun. Güler, ilk maçtan itibaren Mourinho'yu etkiledi. Teknik direktör özellikle Türk oyuncunun topsuz oyundaki gelişimine değer veriyor. Kalitesi hiçbir zaman şüphe götürmedi" ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

"MADRİD'İ UYKUSUNDAN UYANDIRDI"

Marca'da yer alan haberde Arda Güler'in Malaga maçında attığı gole dikkat çekildi: "Arda maçın bitimine beş dakika kala oyuna girdi ve Real Madrid'i uykusundan uyandırdı."

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

Marca'nın haberinde, "Sahneye çıkması beklenen Vinicius'u da oyuna dahil etti. Çünkü Arda Güler'in azıcık bile olsa katkısı çok şey ifade ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Jose Mourinho çok memnun’

21 yaşındaki Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#REAL MADRİD #ARDA GÜLER #JOSE MOURİNHO