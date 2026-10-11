Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'nın 8. haftasında Villarreal karşısında 1-0'lık skorla galip geldi. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı. Arda Güler'in Villarreal maçındaki performansı İspanya basını tarafından manşetlere taşındı. 'AÇIK ARA EN İYİ OYUNCU' Marca, Arda Güler'in performansı için övgü dolu ifadelere yer verdi. Arda Güler'le ilgili, 'Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu' denildi. 'USTALIĞIYLA ÖNE ÇIKTI' Sport'un haberinde Arda Güler'in orta sahada ustalığıyla öne çıktığı belirtildi. Sport'ta yer alan haberde, 'Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı' ifadeleri kullanıldı. Arda Güler'in Real Madrid'de ilk 11 oyuncusu olduğu vurgulanırken, 'Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı' değerlendirmesi yapıldı. 'FARKLI BİR ŞEY YAPAN TEK OYUNCU' Mundo Deportivo'nun haberinde Arda Güler için, 'Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu' denildi. 21 yaşındaki on numara, bu sezon Real Madrid'de 8 maçta şans buldu ve 1 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029'da sona erecek.