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Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, Villarreal'i tek golle geçti. İspanyol basını, Real Madrid'in zaferi sonrası Arda Güler'i ön plana çıkardı. Genç yıldız için yapılan yorumlar İspanya'yı salladı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 17:08
Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'nın 8. haftasında Villarreal karşısında 1-0'lık skorla galip geldi.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Arda Güler'in Villarreal maçındaki performansı İspanya basını tarafından manşetlere taşındı.

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Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

"AÇIK ARA EN İYİ OYUNCU"

Marca, Arda Güler'in performansı için övgü dolu ifadelere yer verdi.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Arda Güler'le ilgili, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu" denildi.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

"USTALIĞIYLA ÖNE ÇIKTI"

Sport'un haberinde Arda Güler'in orta sahada ustalığıyla öne çıktığı belirtildi.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Sport'ta yer alan haberde, "Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Arda Güler'in Real Madrid'de ilk 11 oyuncusu olduğu vurgulanırken, "Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı" değerlendirmesi yapıldı.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

"FARKLI BİR ŞEY YAPAN TEK OYUNCU"

Mundo Deportivo'nun haberinde Arda Güler için, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu" denildi.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

21 yaşındaki on numara, bu sezon Real Madrid'de 8 maçta şans buldu ve 1 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler, İspanya’yı yine salladı! ‘Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu’

Piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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