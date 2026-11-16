Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

Dünyanın en iyi top süren 25 futbolcusu listesi yayınlandı. Milli yıldız Arda Güler, Give Me Sport tarafından hazırlanan listede yer almasıyla dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi top süren yıldızları... 1- Khvicha Kvaratskhelia 2- Jeremy Doku 3- Lamine Yamal 4- Rayan Cherki 5- Ousmane Dembele 6- Lionel Messi 7- Raphinha 8- Yan Diomande 9- Michael Olise 10- Desire Doue 11- Kylian Mbappe 12- Vinicius Junior 13- Rio Ngumoha 14- Bukayo Saka 15- Savinho 16- Anthony Gordon 17- Bradley Barcola 18- Arda Güler 19- Morgan Rogers 20- Luis Diaz 21- Pedri 22- Mika Godts 23- Nico Paz 24- Antoine Semenyo 25- Estevao