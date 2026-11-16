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Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

Give Me Sport, dünyanın en iyi top süren futbolcuları listesini yayınladı. Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler hazırlanan listede yer buldu.

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 16:19
Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

Dünyanın en iyi top süren 25 futbolcusu listesi yayınlandı. Milli yıldız Arda Güler, Give Me Sport tarafından hazırlanan listede yer almasıyla dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi top süren yıldızları…

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

1- Khvicha Kvaratskhelia

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

2- Jeremy Doku

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

3- Lamine Yamal

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

4- Rayan Cherki

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

5- Ousmane Dembele

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

6- Lionel Messi

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

7- Raphinha

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

8- Yan Diomande

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

9- Michael Olise

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

10- Desire Doue

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

11- Kylian Mbappe

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

12- Vinicius Junior

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

13- Rio Ngumoha

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

14- Bukayo Saka

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

15- Savinho

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

16- Anthony Gordon

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

17- Bradley Barcola

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

18- Arda Güler

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

19- Morgan Rogers

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

20- Luis Diaz

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

21- Pedri

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

22- Mika Godts

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

23- Nico Paz

Arda Güler listeyi salladı! Dünyanın en iyi top süren futbolcuları açıklandı

24- Antoine Semenyo