Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Roma ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-3'lük skorla kazandı. Roma, 20. dakikada Marten de Roon ile öne geçti. Kylian Mbappe, 25. dakikada skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda da etkili olan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Donyell Malen'in golleriyle 3-1 öne geçti. ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 59. dakikada oyuna girdi. Arda'nın oyuna girmesiyle birlikte Real Madrid, 83. dakikada Carlos Espi ile farkı 1'e indirdi. İKİ ASİST YAPTI Arda önce 85'te Endrick'e, ardından 90'da Antonio Rüdiger'e gol pasını verdi. Milli futbolcunun asistleriyle son bölümde 4-3 öne geçen Real Madrid, Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı sona erdi, birbirinden heyecanlı karşılaşmaların sonuçları belli oldu. İşte tüm sonuçlar... Lens 0-2 Sporting Lisbon Sabah 2-0 Slavia Prag Arsenal 3-0 Lille Galatasaray 1-4 Barcelona Leipzig 1-0 PSV Inter 3-4 Club Brugge Atletico Madrid 2-0 Manchester United Viking 3-3 Bayern Münih Villarreal 3-1 Napoli Feyenoord 3–2 Como LASK 3–6 Liverpool Aston Villa 6–0 Fenerbahçe Real Betis 3–2 Porto Roma 3–4 Real Madrid Manchester City 2–4 PSG Shakhtar 3–1 AEK Bodo/Glimt 1–0 Dortmund S. Bratislava 0–3 Stuttgart