Trend Galeri Trend Spor Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Roma'yı 4-3 mağlup etti. Milli futbolcu, Arda Güler, son dakikalarda yaptığı iki asistle maça damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 00:05 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 00:07
Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Roma ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-3'lük skorla kazandı.

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Roma, 20. dakikada Marten de Roon ile öne geçti. Kylian Mbappe, 25. dakikada skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda da etkili olan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Donyell Malen'in golleriyle 3-1 öne geçti.

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 59. dakikada oyuna girdi.

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Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Arda'nın oyuna girmesiyle birlikte Real Madrid, 83. dakikada Carlos Espi ile farkı 1'e indirdi.

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

İKİ ASİST YAPTI

Arda önce 85'te Endrick'e, ardından 90'da Antonio Rüdiger'e gol pasını verdi. Milli futbolcunun asistleriyle son bölümde 4-3 öne geçen Real Madrid, Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı.

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı sona erdi, birbirinden heyecanlı karşılaşmaların sonuçları belli oldu. İşte tüm sonuçlar...

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Lens 0-2 Sporting Lisbon

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Sabah 2-0 Slavia Prag

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Arsenal 3-0 Lille

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Galatasaray 1-4 Barcelona

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Leipzig 1-0 PSV

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Inter 3-4 Club Brugge

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Atletico Madrid 2-0 Manchester United

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Viking 3-3 Bayern Münih

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Villarreal 3-1 Napoli

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Feyenoord 3–2 Como

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

LASK 3–6 Liverpool

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Aston Villa 6–0 Fenerbahçe

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Real Betis 3–2 Porto

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Roma 3–4 Real Madrid

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Manchester City 2–4 PSG

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Shakhtar 3–1 AEK

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

Bodo/Glimt 1–0 Dortmund

Arda Güler Real Madrid’e hayat verdi! Milli yıldız ile müthiş geri dönüş

S. Bratislava 0–3 Stuttgart

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör