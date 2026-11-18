Globe Soccer Ödülleri'nin 17'ncisi bu yıl, 28 Aralık'ta Dubai'de sahiplerini bulacak. Organizasyonda 14 kategoride adaylar açıklanırken, halk oylaması 30 Kasım'a kadar devam edecek. Organizasyonda Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Yılın En İyi Kadın Futbolcusu, Yılın En İyi Erkek Futbol Takımı, Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı, Yılın En İyi Teknik Direktörü, Yılın En İyi Forveti, Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu, Yılın En İyi Defans Oyuncusu, Yılın En İyi Kalecisi, Yılın Yükselen Oyuncusu, Orta Doğu'nun En İyi Futbolcusu, Taraftarların Tarihi Kulüp Ödülü, Yılın En İyi Sportif Direktörü ve Yılın En İyi Futbolcu Menajeri kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ ADAY GÖSTERİLDİ Öte yandan milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız da 'Yılın Yükselen Oyuncusu' kategorisinde aday gösterildi. İşte aday gösterilen tüm futbolcular... Pau Cubarsi Takım: Barcelona Yan Diomande Takım: Real Madrid Junior Kroupi Takım: Bournemouth Myles Lewis-Skelly Takım: Arsenal Johan Manzambi Takım: Aston Villa Nico O'Reilly Takım: Manchester City Endrick Takım: Real Madrid Carlos Espi Takım: Real Madrid Victor Froholdt Takım: Porto Lennart Karl Takım: Bayern Münih Antonio Nusa Takım: Leipzig Arda Güler Takım: Real Madrid Kenan Yıldız Takım: Juventus