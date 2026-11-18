Organizasyonda Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Yılın En İyi Kadın Futbolcusu, Yılın En İyi Erkek Futbol Takımı, Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı, Yılın En İyi Teknik Direktörü, Yılın En İyi Forveti, Yılın En İyi Orta Saha Oyuncusu, Yılın En İyi Defans Oyuncusu, Yılın En İyi Kalecisi, Yılın Yükselen Oyuncusu, Orta Doğu'nun En İyi Futbolcusu, Taraftarların Tarihi Kulüp Ödülü, Yılın En İyi Sportif Direktörü ve Yılın En İyi Futbolcu Menajeri kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.