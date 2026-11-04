Trend Galeri Trend Spor Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye imzası sonrası bir paylaşım yaptı. Arda Güler'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.11.2026 17:19