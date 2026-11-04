Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Emre Belözoğlu'na mesaj gönderdi. Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşması sonrası bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin başına ikinci kez geçen Emre Belözoğlu için bir paylaşımda bulundu. GÜNDEM OLDU Arda Güler'in Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 21 yaşındaki milli futbolcu, Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminden bir milli forma ile poz verdi. Arda Güler paylaşımında, 'Yolunuz açık olsun hocam' ifadelerine yer verdi. İŞTE O PAYLAŞIM İşte Arda Güler'in Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım... 13 MAÇTA OYNADI Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 13 maça çıktı ve 3 gol ile 6 asist üretti. 21 yaşındaki on numaranın, Real Madrid ile sözleşmesi 2029'da sona erecek. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.