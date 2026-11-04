Trend Galeri Trend Spor Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye imzası sonrası bir paylaşım yaptı. Arda Güler'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 17:19
Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Emre Belözoğlu'na mesaj gönderdi.

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşması sonrası bir paylaşım yaptı.

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin başına ikinci kez geçen Emre Belözoğlu için bir paylaşımda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

21 yaşındaki milli futbolcu, Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminden bir milli forma ile poz verdi.

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Arda Güler paylaşımında, "Yolunuz açık olsun hocam" ifadelerine yer verdi.

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

İŞTE O PAYLAŞIM

İşte Arda Güler'in Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım…

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

13 MAÇTA OYNADI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 13 maça çıktı ve 3 gol ile 6 asist üretti.

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

21 yaşındaki on numaranın, Real Madrid ile sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Arda Güler’den Emre Belözoğlu paylaşımı! Fenerbahçe’ye imza sonrası…

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#REAL MADRİD #ARDA GÜLER #EMRE BELÖZOĞLU #FENERBAHÇE