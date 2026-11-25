Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV Eindhoven'ı konuk etti. İspanyol devi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 5-1 galip ayrıldı. Real Madrid'in zaferinde Arda Güler'in gösterdiği performans ön plana çıktı. İKİ ASİST YAPTI Arda Güler, PSV Eindhoven maçında 2 asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde... Arsenal 1-1 Borussia Dortmund Como 1-0 AEK Feyenoord 0-1 Porto Leipzig 3-1 Lens Manchester City 2-2 Napoli Slovan Bratislava 0-2 Real Betis Bodo Glimt 1-0 LASK