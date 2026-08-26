Trend Galeri Trend Spor Arda Güler'e Real Madrid'de yeni görev! Mourinho'nun planı İspanya'da konuşuluyor...

Arda Güler'e Real Madrid'de yeni görev! Mourinho'nun planı İspanya'da konuşuluyor...

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki yeni rolü hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol spor yorumcusu Marcos Lopez, yıldız futbolcunun kariyerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 26.08.2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 19:27
Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

İspanya LaLiga'nın ilk haftasında Real Madrid, Espanyol'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederken Arda Güler mücadeleye 11'de başladı.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

64 dakika sahada kalan milli yıldız, Jude Bellingham'ın attığı golde asist yaptı ve yeni sezona iyi başladı.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

İspanyol basını, mücadelenin ardından Arda Güler'in Madrid'deki geleceğine dair bazı yorumlarda bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

ARDA'YA YENİ GÖREV

İspanyol spor yorumcusu Marcos Lopez, teknik direktör Jose Mourinho tarafından A Milli Takım'ın yıldızına verilecek yeni role değindi.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

"BU ÜÇLÜYE PAS VEREBİLECEK TEK İSİM"

Lopez, "Arda Güler'in rolü, kanatta Mesut Özil'in rolü olacak. Vinicius, Mbappé ve Bellingham olmak üzere üç oyuncu var ve bunların iyi bir pasa, bir asiste ihtiyaçları var.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

Bu üçlüye o ara pası verebilecek birine ihtiyaçları var ve mevcut kadrodaki bu kişi ise Arda Güler." dedi.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

"6 NUMARAYA KADAR ÇEKİLECEK"

Lopez, "Ancak sorun, Diomande oyuna girdiğinde ve Real Madrid'in hücum dörtlüsü oluştuğunda ortaya çıkacak. O andan itibaren Arda Güler'in pozisyonu değiştirilmek zorunda kalacak.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

Güler 6 numara pozisyonuna kadar geri çekilerek Bernardo Silva ile ilk 11'de yer almak için rekabet edebileceğini kanıtlaması gerekecek." diye konuştu.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

REAL MADRID KARİYERİ

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 113 karşılaşmada görev aldı.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

PERFORMANSI

5,956 dakika süre bulan Arda Güler, toplamda 18 gol atarken, 26 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

SÖZLEŞME DURUMU

Başarılı orta saha oyuncusunun, Real Madrid ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

MİLLİ FORMAYLA MAÇ

A Milli Futbol Takımı'nın formasıyla şimdiye dek 33 karşılaşmaya çıkan Arda, 2,345 dakika süre aldı ve 7 gol – 9 asist yaptı.

Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #JOSE MOURİNHO #JUDE BELLİNGHAM #MESUT ÖZİL #BERNARDO SİLVA