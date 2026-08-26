Trend
Galeri
Trend Spor
Arda Güler'e Real Madrid'de yeni görev! Mourinho'nun planı İspanya'da konuşuluyor...
Arda Güler'e Real Madrid'de yeni görev! Mourinho'nun planı İspanya'da konuşuluyor...
İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki yeni rolü hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol spor yorumcusu Marcos Lopez, yıldız futbolcunun kariyerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2026 19:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 19:27