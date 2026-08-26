Arda Güler’e Real Madrid’de yeni görev! Mourinho’nun planı İspanya’da konuşuluyor...

"BU ÜÇLÜYE PAS VEREBİLECEK TEK İSİM"

Lopez, "Arda Güler'in rolü, kanatta Mesut Özil'in rolü olacak. Vinicius, Mbappé ve Bellingham olmak üzere üç oyuncu var ve bunların iyi bir pasa, bir asiste ihtiyaçları var.