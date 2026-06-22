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Arda Güler'i Real Madrid'de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...
Arda Güler'i Real Madrid'de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin erken vedası sonrası takımına dönecek. Güler, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirildiği İspanyol temsilcisinde ilk 11'deki yerini kaybedebilir. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 20:34