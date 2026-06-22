Trend Galeri Trend Spor Arda Güler'i Real Madrid'de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

Arda Güler'i Real Madrid'de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin erken vedası sonrası takımına dönecek. Güler, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirildiği İspanyol temsilcisinde ilk 11'deki yerini kaybedebilir. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 20:34
Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

Genç yıldız, Jose Mourinho'nun da gelmesiyle İspanyol kulübünde kariyeri açısından kritik bir sezona girecek.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

Mourinho'nun, Madrid temsilcisindeki ilk talebi, Manchester City ile yollarını ayıran vatandaşı Bernardo Silva olmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

BERNARDO SILVA İMZALADI

Eflatun-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

ARDA'YI ETKİLEYEBİLİR

İspanya'nın AS gazetesinde yer alan habere göre; Silva'nın Real Madrid'e imza atması Arda Güler'in takımdaki durumunu da doğrudan etkileyebilir.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

SILVA 11'E GİREBİLİR

Haberde, Bernardo Silva'yı Mourinho'nun bizzat istediği ifade edilirken, bu durumun tecrübeli futbolcunun ilk 11'de yer alması konusunda kendisine avantaj sağlayabileceği belirtildi.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

MOURINHO DEĞER VERİYOR

"Güler'in bu konuda daha çok yol kat etmesi gerekiyor" sözleri kullanılan haberde, Mourinho'nun Türk futbolcuya yine de yüksek bir değer biçtiğine yer verildi.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA KATILACAK

Türkiye'nin Dünya Kupası'na erken veda etmesi nedeniyle Arda Güler, Real Madrid'deki yeni sezon hazırlıklarına zamanında katılabilecek.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

13 Temmuz Pazartesi günü sezonu açacak olan İspanyol ekibinde, Arda'nın o haftanın sonuna veya bir sonraki haftanın başına kadar takıma dönebileceği belirtildi.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

51 MAÇTA OYNADI

Arda Güler, 2025/2026 sezonunda Real Madrid forması altında tüm kulvarlarda toplamda 51 maçta görev aldı.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

PERFORMANSI

3,255 dakika boyunca sahada kalan 21 yaşındaki yıldız, rakip fileleri 6 kez sarsarken, 14 de asist katkısı üretti.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

SÖZLEŞME DURUMU

Milli futbolcunun, İspanyol devi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Arda Güler’i Real Madrid’de bekleyen tehlike! Yeni imza dengeleri değiştirebilir...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #2026 DÜNYA KUPASI #JOSE MOURİNHO #BERNARDO SİLVA #MANCHESTER CİTY #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI