Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Real Madrid, LaLiga'nın 12. haftasında Valencia deplasmanında sahaya çıkmıştı. Real Madrid'in Valencia deplasmanında 3-0 kazandığı maçta Arda Güler performansıyla hayran bırakmıştı. Milli yıldız, Valencia deplasmanında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. İSPANYA'DA GÜNDEM OLMUŞTU Arda Güler'in Valencia maçındaki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuştu. KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI Arda Güler'in Valencia deplasmanında hakemle yaptığı konuşma ortaya çıktı. LaLiga'da hakemlere takılan kamera sayesinde birçok pozisyonun videosu paylaşılırken bunlardan biri de Arda Güler'in yer aldığı anlar oldu. Arda Güler'in Valencia deplasmanında müthiş bir centilmenlik örneği sergilediği gözlemlendi. 'PENALTI DEĞİLDİ' Milli futbolcunun paylaşılan görüntülerde maçın hakemine, 'Penaltı değildi. Az kalsın bana vuruyordu ama penaltı değildi' dediği gözlemlendi. Arda Güler'in bu davranışı İspanya'da kısa sürede gündem oldu. Milli futbolcunun örnek hareketi İspanyol taraftarlar tarafından alkış topladı.