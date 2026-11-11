Trend Galeri Trend Spor Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

LaLiga'da oynanan Valencia – Real Madrid maçına Arda Güler'in performansı damga vurmuştu. Milli yıldızın maçın hakemiyle olan konuşması yayınlandı ve kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 00:43
Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Real Madrid, LaLiga'nın 12. haftasında Valencia deplasmanında sahaya çıkmıştı.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Real Madrid'in Valencia deplasmanında 3-0 kazandığı maçta Arda Güler performansıyla hayran bırakmıştı.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Milli yıldız, Valencia deplasmanında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı.

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Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

İSPANYA'DA GÜNDEM OLMUŞTU

Arda Güler'in Valencia maçındaki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuştu.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler'in Valencia deplasmanında hakemle yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

LaLiga'da hakemlere takılan kamera sayesinde birçok pozisyonun videosu paylaşılırken bunlardan biri de Arda Güler'in yer aldığı anlar oldu.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Arda Güler'in Valencia deplasmanında müthiş bir centilmenlik örneği sergilediği gözlemlendi.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

"PENALTI DEĞİLDİ"

Milli futbolcunun paylaşılan görüntülerde maçın hakemine, "Penaltı değildi. Az kalsın bana vuruyordu ama penaltı değildi" dediği gözlemlendi.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Arda Güler'in bu davranışı İspanya'da kısa sürede gündem oldu.

Arda Güler’in hakemle konuşması yayınlandı! İspanya’da gündem oldu

Milli futbolcunun örnek hareketi İspanyol taraftarlar tarafından alkış topladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#REAL MADRİD #ARDA GÜLER #VALENCİA