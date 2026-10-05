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Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...
Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...
İspanya LaLiga'da oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in yeni değeri dikkatleri çekti. Milli yıldız, ulaştığı değerle Türk futbol tarihine geçmeyi başarıd. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.10.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 14:46