Trend Galeri Trend Spor Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

İspanya LaLiga'da oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in yeni değeri dikkatleri çekti. Milli yıldız, ulaştığı değerle Türk futbol tarihine geçmeyi başarıd. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 14:43 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 14:46
Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

İspanya LaLiga'da gerçekleştirilen yeni piyasa güncellemesinden sonra toplam 153 futbolcu yeniden değerlendirildi.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

Güncellemenin en büyük artışı Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yan Diomande'den geldi.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

RB Leipzig'den Real Madrid'e 125 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro artarak 120 milyon euroya çıktı.

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Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

ARDA GÜLER REKOR KIRDI

Diomande ile birlikte Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için de tarihi bir gelişme yaşandı.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

YENİ DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon euro ile rekor seviyeye yükseldi.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

A Milli Takım'ın 21 yaşındaki yıldızı, Transfermarkt tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk Türk oyuncu olma başarısı gösterdi.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

4 GOLE DİREKT KATKI

Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'in düzenli isimlerinden biri haline gelen 21 yaşındaki milli futbolcu, sezonun ilk yedi maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

SÖZLEŞME UZATILACAK

Real Madrid ve Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Arda Güler, gösterdiği performansla alkışları toplarken, İspanyol ekibinden de sözleşme uzatma kararı geldi.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

ANLAŞMAYA VARILDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmeni uzatma konusunda milli futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

MAAŞINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Real Madrid'in Arda Güler'in sözleşmesinin uzatıldığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

Milli yıldızın yeni sözleşmeye imza atmasının ardından yıllık ücrette belirgin bir artış yaşanacak.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

REAL MADRİD KARİYERİ

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 119 karşılaşmada görev aldı.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

PERFORMANSI

6,241 dakika süre alan yıldız oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 19 kez havalandırırken, 28 da asist yaptı.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

SÖZLEŞME DURUMU

Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi! Milli yıldız Türk futbol tarihine geçti...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in 90 milyon euro olan piyasa değeri 100 milyon euro olarak güncellendi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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