Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, bu sezon da ortaya koyduğu performansla parlamasını sürdürdü. İspanyol devinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla birlikte Arda'nın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi. Buna göre 21 yaşındaki yıldız futbolcu, 30 Haziran 2032'ye kadar Real Madrid forması giymeye devam edecek. Real Madrid'le sözleşmesini yenileyen Arda Güler'in yeni maaşıyla ilgili İspanyol basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İSPANYOLLAR DUYURDU Genç orta saha oyuncusunun, yeni kontratın ardından brüt sabit maaşının tam 2 katına çıkacağı belirtildi. KAZANCI 10,42 MİLYON EURO La Razon'un Capology'e dayandırdığı habere göre, milli futbolcunun 2025-26 sezonundaki 5,21 milyon euro brüt sabit maaşı, 2026-27 sezonunda tam iki katına çıkarak 10,42 milyon euroya ulaşacak. BONUSLARLA DAHA DA ARTACAK Haberde, Arda Güler'in sabit maaşındaki söz konusu artışın bonuslarına da yansıyacağı ifade edildi. Milli futbolcunun bonusların hepsini hak etmesi durumunda kazancının 13,02 milyon euroya ulaşması bekleniyor. BU SEZON NE YAPTI? Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 maçta forma giyen Arda Güler, 854 dakikada 4 gol – 7 asist katkısı yaptı. REAL MADRID KARİYERİ 21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 126 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 6,746 dakika süre alan yıldız oyuncu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 22 kez havalandırırken, 32 de asist yaptı. BAŞARILARI Milli futbolcu, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa kazandı. Genç futbolcu, geçtiğimiz eylül ayında ise 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Genç Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. MİLLİ FORMAYLA 8 GOL A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Belçika karşısında kaydettiği golle milli takımdaki gol sayısını 8'e yükseltti. 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım'da 9 da asisti bulunuyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in 90 milyon euro olan piyasa değeri 100 milyon euro olarak güncellendi.