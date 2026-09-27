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Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

Arjantin Süper Kupa finalinde Estudiantes ile Rosario Central karşı karşıya geldi. Maçın son anlarında ortalık karıştı. Uruguaylı file bekçisi Muslera, rakibinin boğazını sıktı. İşte yaşananlar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 13:16
Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...
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Estudiantes ile Rosario Central, Arjantin Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Maçı Rosario Central 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

Rosario Central'e galibiyeti getiren golleri Di Maria (2) ve Julina Fernadez kaydetti. Estudiantes'in tek golü ise Alexis Castro'dan geldi.

Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

Rosario Central forması giyen Angel Di Maria attığı 2 golle finale damga vurdu.

Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

MAÇIN SON ANLARINDA SİNİRLER GERİLDİ

Estudiantesli futbolcular maçın son bölümünde Rosariolu futbolcularla tartıştı.

Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

MUSLERA RAKİBİNİN BOĞAZINI SIKTI

Estudiantes'te oynayan Fernando Muslera'nın rakip oyuncunun boğazını sıkmasıyla taraflar birbirine girdi.

Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

Kavga maç bitmesine rağmen devam etti. İki takımın futbolcuları soyunma odasına giden tünelde de birbirlerine saldırmayı sürdürdü.

Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da karşılaşma sırasında hakeme tepki gösterdi.

Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Veron, hakemin üzerine yürüyüp ''Hırsız'' ifadesini kullandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ESTUDİANTES #MUSLERA #ARJANTİN #URUGUAYLI