Arjantin’de saha karıştı! Muslera rakibinin boğazını sıktı...

Estudiantes ile Rosario Central, Arjantin Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Maçı Rosario Central 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Rosario Central'e galibiyeti getiren golleri Di Maria (2) ve Julina Fernadez kaydetti. Estudiantes'in tek golü ise Alexis Castro'dan geldi. Rosario Central forması giyen Angel Di Maria attığı 2 golle finale damga vurdu. MAÇIN SON ANLARINDA SİNİRLER GERİLDİ Estudiantesli futbolcular maçın son bölümünde Rosariolu futbolcularla tartıştı. MUSLERA RAKİBİNİN BOĞAZINI SIKTI Estudiantes'te oynayan Fernando Muslera'nın rakip oyuncunun boğazını sıkmasıyla taraflar birbirine girdi. Kavga maç bitmesine rağmen devam etti. İki takımın futbolcuları soyunma odasına giden tünelde de birbirlerine saldırmayı sürdürdü. HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ! Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da karşılaşma sırasında hakeme tepki gösterdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Veron, hakemin üzerine yürüyüp ''Hırsız'' ifadesini kullandı.