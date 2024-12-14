Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Arsenal Everton karşılaşmasında heyecan dorukta. Ev sahibi takım liderlik yarışı verirken misafir takım puan yükseltme hedefinde. Maç saatine geri sayıma başlayan taraftarlar ekran başında. Peki; Premier Lig Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?