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Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Premier Lig 16. haftasında yeni karşılaşmalar izleniyor. Arsenal ev sahibi olarak Everton mücadelesi verecek. 29 puanla 3 sırada yer alan kırmızı beyazlılar zirve için çalışıyor. Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde. Canlı yayın bilgisi, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılanlar arasında. Peki; Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 14.12.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:43
Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Arsenal Everton karşılaşmasında heyecan dorukta. Ev sahibi takım liderlik yarışı verirken misafir takım puan yükseltme hedefinde. Maç saatine geri sayıma başlayan taraftarlar ekran başında. Peki; Premier Lig Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ARSENAL EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig Arsenal Everton maçı 14 Aralık Cumartesi bugün TSİ 18.00'de oynanacak.

Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ARSENAL EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını beIN Sports 3 ekranlarından yayımlanacak.

Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ARSENAL MUHTEMEL 11

Raya, Partey, Saliba, Kiwior, Timber, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Trossard, Havertz

Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Arsenal Everton maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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