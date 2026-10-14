Trend Galeri Trend Spor Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu. Peki Aston Villa-Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 07:04
Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya konuk ediyor.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MAÇ SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MAÇ HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe, lig aşamasının ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

ASTON VILLA İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 3 maçı da İngiliz ekibi kazanırken, Fenerbahçe bu maçlarda gol atamadı.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

İNGİLİZLERE KARŞI 24. MAÇ

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 23 resmi maçta kez karşı karşıya geldi.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

18 KEZ FİLELERİ SARSTI

Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 42 gol gördü.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Zorlu mücadele öncesinde her iki takımın da muhtemel 11 tercihi belli oldu.

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Oğuz, Muriqi

Aston Villa XI: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ASTON VİLLA #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE