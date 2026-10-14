Trend
Galeri
Trend Spor
Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu. Peki Aston Villa-Fenerbahçe maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 07:04