Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

ASTON VILLA İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.