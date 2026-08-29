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Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'ın da yer aldığı dev organizasyonda tur ihtimalleri Football Meets Data tarafından analiz edildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 16:58
Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların yer aldığı lig etabı için dikkat çeken bir simülasyon gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselme ihtimallerini açıkladı. İşte Avrupa Ligi'nde üst tura yükselme ihtimalleri…

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

1- Milan | Yüzde 93.5

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Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

2- Bayer Leverkusen | Yüzde 93.1

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

3- Bournemouth | Yüzde 91.9

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

4- Juventus | Yüzde 91.5

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

5- Real Sociedad | Yüzde 90.4

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

6- Sunderland | Yüzde 87.8

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

7- Celta Vigo | Yüzde 86.8

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

8- Crystal Palace | Yüzde 85.7

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

9- Benfica | Yüzde 85.5

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

10- Hoffenheim | Yüzde 84.8

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

11- Marsilya | Yüzde 84.7

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

12- Olimpik Lyon | Yüzde 82.2

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

13- Rennes | Yüzde 80.3

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

14- AZ Alkmaar | Yüzde 79.2

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

15- Anderlecht | Yüzde 78.5

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

16- Olimpiakos | Yüzde 78.3

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

17- Lech Poznan | Yüzde 77.7

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

18- Dinamo Zagreb | Yüzde 75.4

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

19- Beşiktaş | Yüzde 75.2

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

20- NEC Nijmegen | Yüzde 74.5

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

21- Sturm Graz | Yüzde 72.3

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

22- Ferencvaros | Yüzde 71.0

Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

23- Celtic | Yüzde 69.4