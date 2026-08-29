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Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'ın da yer aldığı dev organizasyonda tur ihtimalleri Football Meets Data tarafından analiz edildi.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 16:58