Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri simüle edildi! Beşiktaş’ın oranı belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların yer aldığı lig etabı için dikkat çeken bir simülasyon gerçekleştirildi. Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselme ihtimallerini açıkladı. İşte Avrupa Ligi'nde üst tura yükselme ihtimalleri… 1- Milan | Yüzde 93.5 2- Bayer Leverkusen | Yüzde 93.1 3- Bournemouth | Yüzde 91.9 4- Juventus | Yüzde 91.5 5- Real Sociedad | Yüzde 90.4 6- Sunderland | Yüzde 87.8 7- Celta Vigo | Yüzde 86.8 8- Crystal Palace | Yüzde 85.7 9- Benfica | Yüzde 85.5 10- Hoffenheim | Yüzde 84.8 11- Marsilya | Yüzde 84.7 12- Olimpik Lyon | Yüzde 82.2 13- Rennes | Yüzde 80.3 14- AZ Alkmaar | Yüzde 79.2 15- Anderlecht | Yüzde 78.5 16- Olimpiakos | Yüzde 78.3 17- Lech Poznan | Yüzde 77.7 18- Dinamo Zagreb | Yüzde 75.4 19- Beşiktaş | Yüzde 75.2 20- NEC Nijmegen | Yüzde 74.5 21- Sturm Graz | Yüzde 72.3 22- Ferencvaros | Yüzde 71.0 23- Celtic | Yüzde 69.4 24- Omonia | Yüzde 66.8 25- Union Saint Gilloise | Yüzde 62.0 26- Sparta Prag | Yüzde 58.0 27- RB Salzburg | Yüzde 57.2 28- Viktoria Plzen | Yüzde 54.4 29- Levski Sofia | Yüzde 49.1 30- Jagiellonia | Yüzde 45.4 31- NK Celje | Yüzde 29.3 32- Ararat Armenia | Yüzde 26.4 33- Lilleström | Yüzde 24.5 34- Hapoel Beer Sheva | Yüzde 23.0 35- OFI Crete | Yüzde 7.5 36- Torreense | Yüzde 6.8