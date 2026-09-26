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Avrupa Ligi'nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş'tan 3 isim listede

Football Ranked, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden futbolcular arasında en iyi 40 ismi açıkladı. Hazırlanan listede Beşiktaş'tan 3 isim ile birlikte milli futbolcu Kenan Yıldız da yer aldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 20:15
Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda 36 takım mücadele ediyor. Dev organizasyonda Türkiye'den Beşiktaş da yer alıyor. Football Ranked, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren yaklaşık 900 futbolcu içinden en iyi 40 ismi belirledi. Beşiktaş'ın 3 yeteneğinin yanı sıra Kenan Yıldız listede kendisine yer buldu.

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

İşte UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 40 futbolcusu...

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

40- Pierre Kalulu | Juventus

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

39- Oluwafikayomi Tomori | Milan

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

38- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

37- Samuel Chukwueze | Milan

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

36- Evanilson | Bournemouth

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

35- Jarell Quansah | Bayer Leverkusen

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

34- Pervis Estupinan | Milan

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

33- Amine Gouiri | Marsilya

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

32- Patrik Schick | Bayer Leverkusen

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

31- Weston McKennie | Juventus

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

30- Alex Scott | Bournemouth

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

29- Tyler Adams | Bournemouth

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

28- Loic Bade | Bayer Leverkusen

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

27- Mario Gila | Milan

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

26- Christian Pulisic | Milan

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

25- Tyrick Mitchell | Crystal Palace

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

24- Orkun Kökçü | Beşiktaş

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

23- Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

22- Alexis Saelemaekers | Milan

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

21- Pierre Emile Hojbjerg | Marsilya

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

20- Andreas Schjelderup | Benfica

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

19- Adrien Rabiot | Milan

Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

18- Moussa Niakhate | Olimpik Lyon