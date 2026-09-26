Avrupa Ligi’nin en iyi 40 yıldızı açıklandı! Beşiktaş’tan 3 isim listede

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda 36 takım mücadele ediyor. Dev organizasyonda Türkiye'den Beşiktaş da yer alıyor. Football Ranked, UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren yaklaşık 900 futbolcu içinden en iyi 40 ismi belirledi. Beşiktaş'ın 3 yeteneğinin yanı sıra Kenan Yıldız listede kendisine yer buldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 40 futbolcusu... 40- Pierre Kalulu | Juventus 39- Oluwafikayomi Tomori | Milan 38- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş 37- Samuel Chukwueze | Milan 36- Evanilson | Bournemouth 35- Jarell Quansah | Bayer Leverkusen 34- Pervis Estupinan | Milan 33- Amine Gouiri | Marsilya 32- Patrik Schick | Bayer Leverkusen 31- Weston McKennie | Juventus 30- Alex Scott | Bournemouth 29- Tyler Adams | Bournemouth 28- Loic Bade | Bayer Leverkusen 27- Mario Gila | Milan 26- Christian Pulisic | Milan 25- Tyrick Mitchell | Crystal Palace 24- Orkun Kökçü | Beşiktaş 23- Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen 22- Alexis Saelemaekers | Milan 21- Pierre Emile Hojbjerg | Marsilya 20- Andreas Schjelderup | Benfica 19- Adrien Rabiot | Milan 18- Moussa Niakhate | Olimpik Lyon 17- Dorde Petrovic | Bournemouth 16- Nordi Mukiele | Sunderland 15- Christopher Richards | Crystal Palace 14- Daichi Kamada | Crystal Palace 13- Malik Tillman | Bayer Leverkusen 12- Marcus Tavernier | Bournemouth 11- Jhon Lucumi | Juventus 10- Kenan Yıldız | Juventus 9- Joao Palhinha | Benfica 8- Adrian Truffert | Bournemouth 7- Mike Maignan | Milan 6- Aleix Garcia | Bayer Leverkusen 5- Manuel Locatelli | Juventus 4- Ismaila Sarr | Crystal Palace 3- Leandro Trossard | Beşiktaş 2- Granit Xhaka | Sunderland 1- Mikel Oyarzabal | Real Sociedad