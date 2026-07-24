Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Futbol kulüpleri, 2026-2027 sezonunda giyecekleri formaları resmi hesapları üzerinden tanıtıyor. Bazı tasarımlar beğeni kazanırken, bazı tasarımlar ise çok sayıda eleştiri aldı. İşte futbolda yeni sezon formaları... Real Madrid Ajax Eintracht Frankfurt Newcastle United Arsenal Barcelona Atalanta Napoli Fulham Monaco Juventus Manchester United PSV Eindhoven Valencia Girona Real Sociedad Metz Bayer Leverkusen Brighton Brighton Fiorentina Stuttgart Napoli Benfica Mainz Torino Lille Leicester City Osasuna Union Berlin Norwich City Heidenheim Shakhtar Donetsk Paris Saint Germain Manchester United Juventus Olimpik Lyon Bayern Münih Borussia Dortmund Leeds United Real Madrid Marsilya Aston Villa Milan Manchester City Athletic Bilbao Hull City