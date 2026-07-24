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Avrupa'da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

2026-2027 sezonu öncesi Avrupa devleri yeni sezon formalarını birer birer tanıttı. Real Madrid, Hull City, Manchester City ve Paris Saint Germain'in yeni sezon formaları dikkat çekti.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2026 19:58 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 20:09
Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Futbol kulüpleri, 2026-2027 sezonunda giyecekleri formaları resmi hesapları üzerinden tanıtıyor. Bazı tasarımlar beğeni kazanırken, bazı tasarımlar ise çok sayıda eleştiri aldı. İşte futbolda yeni sezon formaları...

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Real Madrid

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Ajax

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Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Eintracht Frankfurt

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Newcastle United

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Arsenal

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Barcelona

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Atalanta

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Napoli

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Fulham

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Monaco

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Juventus

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Manchester United

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

PSV Eindhoven

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Valencia

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Girona

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Real Sociedad

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Metz

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Bayer Leverkusen

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Brighton

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Brighton

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Fiorentina

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Stuttgart

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Napoli

Avrupa’da yeni sezon formaları! İşte öne çıkan tasarımlar

Benfica