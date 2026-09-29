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Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

Football Ranked, Avrupalı en iyi 25 futbolcuyu listeledi. Hazırlanan listede Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Dominik Szoboszlai gibi yıldızlar yer aldı.

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 18:10
Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

Avrupa futbolunda heyecan Uluslar Ligi maçlarıyla devam ediyor. Football Ranked, Avrupalı en iyi 25 futbolcuyu açıkladı. Şaşırtıcı listenin zirvesindeki isim belli oldu. İşte en iyi 25 Avrupalı futbolcu…

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

25- Jeremy Doku | Manchester City | Belçika

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

24- Dominik Szoboszlai | Liverpool | Macaristan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

23- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | Gürcistan

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

22- Rayan Cherki | Manchester City | Fransa

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

21- Ruben Dias | Manchester City | Portekiz

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

20- Jude Bellingham | Real Madrid | İngiltere

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

19- Martin Odegaard | Arsenal | Norveç

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

18- David Raya | Arsenal | İspanya

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

17- Bukayo Saka | Arsenal | İngiltere

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

16- Marc Guehi | Manchester City | İngiltere

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

15- Pedro Porro | Tottenham | İspanya

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

14- Dayot Upamecano | Bayern Münih | Fransa

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

13- Pedri | Barcelona | İspanya

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

12- Bruno Fernandes | Manchester United | Portekiz

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

11- Rodri | Barcelona | İspanya

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

10- Nuno Mendes | Paris Saint Germain | Portekiz

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

9- Joshua Kimmich | Bayern Münih | Almanya

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

8- Pau Cubarsi | Barcelona | İspanya

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

7- Declan Rice | Arsenal | İngiltere

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

6- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | Fransa

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

5- Michael Olise | Bayern Münih | Fransa

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

4- Lamine Yamal | Barcelona | İspanya

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

3- Erling Haaland | Manchester City | Norveç

Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

2- Harry Kane | Bayern Münih | İngiltere