Avrupalı en iyi 25 futbolcu açıklandı! Listedeki isimler çok şaşırttı

Avrupa futbolunda heyecan Uluslar Ligi maçlarıyla devam ediyor. Football Ranked, Avrupalı en iyi 25 futbolcuyu açıkladı. Şaşırtıcı listenin zirvesindeki isim belli oldu. İşte en iyi 25 Avrupalı futbolcu… 25- Jeremy Doku | Manchester City | Belçika 24- Dominik Szoboszlai | Liverpool | Macaristan 23- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | Gürcistan 22- Rayan Cherki | Manchester City | Fransa 21- Ruben Dias | Manchester City | Portekiz 20- Jude Bellingham | Real Madrid | İngiltere 19- Martin Odegaard | Arsenal | Norveç 18- David Raya | Arsenal | İspanya 17- Bukayo Saka | Arsenal | İngiltere 16- Marc Guehi | Manchester City | İngiltere 15- Pedro Porro | Tottenham | İspanya 14- Dayot Upamecano | Bayern Münih | Fransa 13- Pedri | Barcelona | İspanya 12- Bruno Fernandes | Manchester United | Portekiz 11- Rodri | Barcelona | İspanya 10- Nuno Mendes | Paris Saint Germain | Portekiz 9- Joshua Kimmich | Bayern Münih | Almanya 8- Pau Cubarsi | Barcelona | İspanya 7- Declan Rice | Arsenal | İngiltere 6- Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | Fransa 5- Michael Olise | Bayern Münih | Fransa 4- Lamine Yamal | Barcelona | İspanya 3- Erling Haaland | Manchester City | Norveç 2- Harry Kane | Bayern Münih | İngiltere 1- Kylian Mbappe | Real Madrid | Fransa