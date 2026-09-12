Trend Galeri Trend Spor Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Osimhen'in yokluğunda son iki maçta G.Saray'ı ayakta tutan 'Atom Karınca' lakaplı orta saha, çalışkanlığıyla 'yeni gelmedim, geri geldim' görüntüsü verdi. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 11.09.2026 23:53 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:14
Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Geçen sezon zaman zaman düşüş gösteren ve sezon başında da Galatasaray'dan gideceği konuşulan Lucas Torreira, yeniden gerçek kimliğine büründü.

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Sarı-kırmızılılarda 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan 'Atom Karınca' lakaplı orta saha, önce vatandaşı Fernando Muslera'nın, ardından Mauro İcardi'nin gidişiyle morali bozulsa da artık tamamen takıma odaklandı.

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Beşinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezi olan Torreira, ayrılığa kapıları kapattı.

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Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Bu sene Çorum FK maçında yaptığı asistle ilk skor katkısında bulunurken, Başakşehir sınavında gol ve asistiyle karşılaşmayı kazandırdı.

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Osimhen'in yokluğunda Sporting'e karşı Aslan'ı öne geçiren golün içerisinde yer alırken sahada kaldığı 85 dakika takımının ayakta kalan tek ismi oldu.

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Uruguaylı yıldız, gösterdiği performansla adeta 'yeni gelmedim, geri geldim' görüntüsü verdi.

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Galatasaray'da yıllık 3.8 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun maaşının iyileştirilmesi masaya yatırılacak.

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Torreira, bu sezon 5 müsabakada tabelaya 3 gollük (1 gol-2 asist) katkıda bulundu.

Ayrılığa kapıları kapattı! Galatasaray’ı 2 maçta ayakta tuttu...

Beşinci sezonunu geçirdiği G.Saray'da 180 maça çıkan Torreira, 170'inde ilk 11'de sahadaydı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#G SARAY #GALATASARAY