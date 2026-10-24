Aziz Yıldırım divan kurulunda açıkladı: “Mayıstan sonra yokum”

"BİR DAHA GELMEYECEĞİM"

"Ben bir daha Divan'a gelmeyeceğim! Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın! 60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'ya geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüper, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?"