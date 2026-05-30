Aziz Yıldırım seçim öncesi bombayı patlatıyor: Dünya yıldızıyla masaya oturacak...

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın golcü transferlerini Vedat Muriç ve Serhou Guirassy ile tamamladığı iddia ediliyor. Kanat bölgesine oyuncu arayan Yıldırım'ın dünya yıldızının peşinde olduğu ifade ediliyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 09:35
Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala başkan adayları transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesi, kritik seçim öncesinde dünya yıldızlarıyla görüşme yapıyor.

Adaylar, haziran ayına girilirken yapacağı hamleleri somut hale dönüştürerek taraftara sunmayı planlıyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçime az bir süre kala transferlerini şekillendirmeye başladı.

İLERİ UCA GUIRASSY VE VEDAT

En az iki golcü transferi yapacağını açıklayan Aziz Yıldırım, Mallorca'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ve Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Serhou Guirassy ile anlaşmaya vardı.

Golcü transferlerini Muriç ve Guirassy ile tamamlayan Aziz Yıldırım, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti.

HEDEF RASHFORD

Takvim'de yer alan habere göre, hedefteki ismin ise İngiliz sol kanat oyuncusu Marcus Rashford olduğu ortaya çıktı.

BARCELONA'DA DEVAM ETMEYECEK

Geçen sezon İspanyol devi Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Rashford'un bonservisi Manchester United'ta. İngiliz temsilcisi, 28 yaşındaki yıldız oyuncuyla yollarını her an ayırabilir.

MASAYA OTURULACAK

Gelişmeleri yakından takip eden Aziz Yıldırım ve ekibinin, Rashford'un menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında.

GİRİŞİMLERE BAŞLANACAK

Bu görüşmede yıldız oyuncunun maliyetinin belli olacağı ve sonrasında resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

49 MAÇTA OYNADI

Marcus Rashford, geçtiğimiz sezon Barcelona forması altında tüm kulvarlarda toplamda 49 karşılaşmada görev aldı.

PERFORMANSI

2,622 dakika süre alan Rashford, rakip fileleri tam 14 kez sarsarken, 14 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

İngiliz futbolcunun, Manchester United ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #MARCUS RASHFORD #MANCHESTER UNİTED #HAKAN SAFİ