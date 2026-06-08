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Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi'nin açıkladığı ismi alacak...

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sona erdi. Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertlilerin başına geçti. Gelir gelmez transfer düğmesine basacak olan Yıldırım'ın Hakan Safi'nin daha önce anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu için de hareket geçecek. İşte flaş iddianın detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:53
Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u sona erdi. Eski başkan Aziz Yıldırım, kullanılan 27 bin 138 oyun Aziz 17245'i alarak yeniden göreve geldi.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesiyle beraber gözler takıma katılacak yeni transferlere çevrildi.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

HAKAN SAFİ 4 İSİM AÇIKLAMIŞTI

Sarı-lacivertli kulübün bir diğer başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesinde 4 transferi tamamladığını isimleriyle beraber duyurmuştu.

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Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

A Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Safi'nin anlaştığı oyuncular arasından biri için harekete geçti.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ

Yapılan haberde söz konusu ismin Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

Yıldırım'ın A Milli Futbol Takımı'nın kaptanıyla resmi temaslarını kurduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin, deneyimli orta saha oyuncusunu takımda görmek istediği ve girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, seçim öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. "

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum." sözlerini sarf etmişti.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

19 GOLLÜK KATKI

32 yaşındaki yıldız, bu sezon 30 karşılaşmada görev aldı ve 12 gol atıp 7 asist yaptı.

Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi’nin açıkladığı ismi alacak...

Ay-yıldızlı formayla 106 maçta 22 gol atan Hakan Çalhanoğlu'nun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #FENERBAHÇE