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Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi'nin açıkladığı ismi alacak...
Aziz Yıldırım transfer bombasını patlatıyor! Hakan Safi'nin açıkladığı ismi alacak...
Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sona erdi. Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertlilerin başına geçti. Gelir gelmez transfer düğmesine basacak olan Yıldırım'ın Hakan Safi'nin daha önce anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu için de hareket geçecek. İşte flaş iddianın detayları...
Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:53