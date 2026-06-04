Aziz Yıldırım’dan Luis Suarez sözleri! “Mbappe’yi alacağım” dedi ve güldü

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Güçlü bir yönetim oluşturduklarını belirten Aziz Yıldırım, 'Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz' dedi. 'ALEX YILDIZ OYUNCU MUYDU' Takım yapılanmasına dair soruya Aziz Yıldırım, 'Önemli olan, iyi bir takım yaratmak. Alex, yıldız oyuncu muydu? Hayır. Burada geldi fark yarattı... Takımı yaparsanız, oyuncular da oynadıkları mevkilerde fark yarattılar' cevabını verdi. Transfer çalışmalarına değinen Aziz Yıldırım, 'İki tane santrforu yarın çözmüş oluruz. Bana kalsa seçimden sonra bunları yaparım...' sözlerini dile getirdi. Aziz Yıldırım, 'Bir oyuncu, eğer serbestse; siz onu transfer edebilirsiniz. Biz şu anda iki oyuncunun hem kendileriyle hem de kulüpleriyle mutabakata varmaya çalışıyoruz. Biz, anlaşırsak açıklarız. Bitiremezsek açıklamayız' şeklinde devam etti. 'STADYUM KAPASİTESİNİ 64 BİNE ÇIKARTABİLİRİZ' Stadyum yenileme çalışmalarına dair Aziz Yıldırım, 'Biz, bu stadın kapasitesini 64 bine çıkartabiliriz. 50 milyon dolar harcayarak... İzinler olursa Nihat Özbağı, 10-11 ayda yapmayı planlıyor... Nihat Özdemir de yardımcı olacağını söylüyor' şeklinde konuştu. Camiaya birlik çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, 'Muhakkak hepimizin bir araya gelmesi lazım. Ayrışma devam ederse bu kulübe kim sahip çıkacak? Bir tek Fenerbahçe var. Ben liderlik yapmaya geldim; başkanlık yapmaya gelmedim...' ifadelerini kullandı. 'HER BRANŞTA BAŞARILI VE ŞAMPİYON OLACAĞIZ' Basketbol yapılanmasına dair Aziz Yıldırım, 'EuroLeague'de her sene Final Four'a kalacaksınız. Dört senede bir şampiyon olursunuz. Ömer Onan, 'bütçeyi 4-5 milyon artırmamız gerek' dedi. Bazı iyi oyuncular var onları konuşuyorlar aralarında. İnşallah seneye, Final Four'da şampiyon olacağız. 120. senede, 100. yılda olduğu gibi her branşta başarılı ve şampiyon olacağız' açıklamasını yaptı. Futbol yapılanmasına dair Aziz Yıldırım, 'Futbol aklımızın başında Oğuz Çetin olacak. Arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorlar, oyuncu bakıyorlar' dedi. 'AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞTÜM' Teknik direktör ile ilgili Aziz Yıldırım, 'Aykut Kocaman'la adaylığımı açıklamadan önce görüştüm. Seçimin sonucuna göre konuşuruz. 'Söz verdik' demedik. Başka yabancılarla da görüşüyoruz' ifadelerini kullandı. Hakan Safi'nin anlaştığını açıkladığı Luis Suarez için Aziz Yıldırım, 'Luis Suarez için markete baktığınızda 132.! Çok geride! 80 milyon euro bonservisi varmış galiba... Yanlış yani ya... Oyuncu ile ilgimiz yok, acele etmemek ve beklemek lazım! Belli şartlara getirmek ve seçimden sonra almak lazım! Bizim görüştüğümüz oyuncular mesela, onlar kazanırsa seçimi, gidip alabilirler. Biz de onların görüştüğü ve camianın kabul ettiği isimleri alabiliriz. Söyleyip de alamamak daha kötü' yorumunda bulundu. 'BÖYLE OLURSA, KİMSE OYNAMAZ' Kaleci transferine dair Aziz Yıldırım, 'Ederson ile konuşacağım, sorunu neymiş öğreneceğim. İlla gitmek istiyorsa, gider. Dominik Livakovic'i aldık 10 milyon euro verdik, parasını ödüyoruz ama kiralıyoruz! Bir vatandaş diyor ki; 'Ederson'un seyirci ile arası kötü daha oynayamaz.' Böyle olursa, kimse oynamaz! Birleşeceğiz, sarılacağız ve Fenerbahçe ruhu ile devam edeceğiz' dedi. Aziz Yıldırım transfer gündemiyle ilgili, 'Karşı taraf 'Şu oyuncuyu alacağım' diyor. Yarın da ben söyleyeceğim, Kylian Mbappe'yi alacağım. Alıyorum, ne olacak? Ne olacak yani? Önemli olan iyi bir takım kurmak. Şimdi bunu söyledim, yarın da almadım! Bu değil mesele' ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım bu sözleri sonrası gülerek konuşmasına devam etti. Aziz Yıldırım son olarak, 'Bir oyuncuya talibiz, yarın durumu tam olarak belli olur! Şu anki yönetim teklif yapmış, üzerine pazarlık yapamıyoruz! Aşağıya indiremiyoruz, yukarı çıkmasın diye uğraşıyoruz' açıklamasını yaptı.