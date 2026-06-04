Aziz Yıldırım’dan Luis Suarez sözleri! “Mbappe’yi alacağım” dedi ve güldü

Hakan Safi'nin anlaştığını açıkladığı Luis Suarez için Aziz Yıldırım, "Luis Suarez için markete baktığınızda 132.! Çok geride! 80 milyon euro bonservisi varmış galiba... Yanlış yani ya... Oyuncu ile ilgimiz yok, acele etmemek ve beklemek lazım! Belli şartlara getirmek ve seçimden sonra almak lazım! Bizim görüştüğümüz oyuncular mesela, onlar kazanırsa seçimi, gidip alabilirler. Biz de onların görüştüğü ve camianın kabul ettiği isimleri alabiliriz. Söyleyip de alamamak daha kötü" yorumunda bulundu.