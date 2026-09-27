Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: "Paraları yediniz" | Fenerbahçe Mali Genel Kurul'unda gerginlik...

"Cherif'i sattık. Hasan Çetinkaya, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. 18 milyon euro da ödenecek parası var. Gelen para ile de onu ödeyeceğiz. Tüzüğe bununla ilgili madde koyduracağım. Bu sezon bitince ne loca satacağım, ne kombine. Kim gelirse o sahibi olsun. Ataşehir'den mart-nisana kadar para gelmeyecek."