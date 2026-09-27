Trend
Galeri
Trend Spor
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: 'Paraları yediniz' | Fenerbahçe Mali Genel Kurul'unda gerginlik...
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: "Paraları yediniz" | Fenerbahçe Mali Genel Kurul'unda gerginlik...
SON DAKİKA | Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. Başkan Aziz Yıldırım, ile Sadettin Saran yönetiminde görev yapan yöneticiler arasında kısa süreliğine tartışma çıktı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 12:22