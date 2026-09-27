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Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: "Paraları yediniz" | Fenerbahçe Mali Genel Kurul'unda gerginlik...

SON DAKİKA | Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. Başkan Aziz Yıldırım, ile Sadettin Saran yönetiminde görev yapan yöneticiler arasında kısa süreliğine tartışma çıktı. İşte o anlar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 12:22
Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...
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Fenerbahçe Spor Kulübün'nde Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda start verdi.

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

SARAN YÖNETİMİ KÜRSÜYE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Sadettin Saran dönemindeki genel sekreteri Orhan Demirel, üç farklı döneme ait bilançoyu açıkladı.

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

Demirel, "En-Nesyri'nin 2 milyon 850 bin euro ödemesi var. 2 milyon 750 bin euro ise bir dahaki yılda gelecek. Taksitleri devam ediyor. Biz seçimden önce, haziran ayı geldiğinde çok acil ödenmesi gerene bir 30-33 milyon euro ödeme olduğunu belirtmiştik."

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"Bu yönetim 18 Haziran'da ilk taksiti ödemiş .İlk taksit geç ödendiği için ikincisiyle ilgili başkan bilgi verir. Birkaç kulüpten transfer alacağımız var. Biz sadece iki arsayı değerlendirdik."

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

GERGİNLİK ÇIKTI

Orhan Demirel'in konuşma yaptığı esnada, başkan Aziz Yıldırım sinirlendi ve salonda gerginlik yaşandı.

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"PARAYI YEDİNİZ KARDEŞİM"

"Ayıp ya, hala En-Nesyri'den gelen taksitleri söylüyorsunuz, kırdırmışsınız yemişsiniz ya, parayı yediniz kardeşim yediniz, nerede bize kaldı?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

Saran döneminin yöneticisi İlker Alkun ise, "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz." diye yanıt verdi.

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"ERKEK GİBİ SÖYLE! 8 MİLYON EURO'YU NEREYE GÖTÜRDÜNÜZ?"

"Herkes her şeyi bilecek. Anlatacağım her şeyi. 1 sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bunu bilin! Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız dedim, bu arkadaşlar hepsini başardı. 'Bu takım yetersiz' dediler. Vah canım... E yeterliymiş! Biz bir aileyiz. Kavga varsa burada yaparım. Yahu paraları yemişsiniz. En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç satın almış. 6 milyon euro daha bonservisi ödenmemiş. Nisan ayında taksiti geliyor, ödemiyorsunuz."

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"FIFA'dan 15 Haziran'da yazı geldi. Ödedik. Ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Birinci taksiti ödedik, ikinciyi de pazartesi göndereceğiz. Problem değil. Ama bak 6 milyon euro'sunu ben ödüyorum. 8 milyon euro'sunu götürdünüz! Nereye harcadınız? Erkek gibi söyle... Biraz cesaretli yürekli olun. Niyetimi bozuyorsun, abdesti değiştireceğiz yani ha. Haberiniz olsun. Tamam mı? Yanlış yapıyorsun Orhan!"

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"Cherif'i sattık. Hasan Çetinkaya, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. 18 milyon euro da ödenecek parası var. Gelen para ile de onu ödeyeceğiz. Tüzüğe bununla ilgili madde koyduracağım. Bu sezon bitince ne loca satacağım, ne kombine. Kim gelirse o sahibi olsun. Ataşehir'den mart-nisana kadar para gelmeyecek."

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"ALİ KOÇ'TAN ALDIĞINIZ BORCU NEDEN SÖYLEMİYORSUNUZ?"

"Neden Ali Koç'tan aldığınız borcun ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz? Kimse söylemiyor. Kante'nin menajeri devamlı bizimkileri alıyor, 3 milyon euro alacağımı ödeyin diyor. Biz de diyoruz ki, bizde böyle bir anlaşma yok. Adam anlaşmayı gönderdi."

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"O anlaşmaya göre sizden iki arkadaş, Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede Çağlar Söyüncü'yü koyarak, onun sözleşmesini feshedersek menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim."

Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran yönetimine olay sözler: Paraları yediniz | Fenerbahçe Mali Genel Kurul’unda gerginlik...

"SİZİ İBRA ETMEYECEĞİM!"

"Fenerbahçe'nin malına çöktürmem. Sizi ibra etmeyeceğim! Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda kasa 77 milyon euro para var haberiniz olsun."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ #SADETTİN SARAN