Trend Galeri Trend Spor Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Göztepe yenilgisi, milli araya bırakılan teknik adam arayışlarını öne çekti. Başkan Yıldırım yine 'Hocamız yerli olmayacak' tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Ancak yönetimin büyük bir kısmı Türk hocadan yana tavır koydu. İşte toplantıda gündeme gelen isimler...

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YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 01.11.2026 23:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 07:14
Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunda acele etmek istemiyor, milli araya kadar oynanacak 3 maça Dirk Kuyt ile çıkmayı planlıyordu. Ancak Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası tüm dengeler değişti.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Başkan Aziz Yıldırım'ın yerli bir teknik adam istemediğini net bir şekilde dile getirmesinin ardından dün toplanan sarı-lacivertli yönetim, yabancı isimler üzerinde durum değerlendirmesi yaptı.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Listenin ilk sırasına Sergio Conceiçao yerleşti. Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon Sadettin Saran'ın da gündemine gelmiş hatta kendisiyle anlaşma sağlanmıştı.

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Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Sezonun ilerlemiş olması nedeniyle Saran, tercihini Domenico Tedesco ile devam etmekten yana kullanmıştı.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminde yalnızca Conceiçao bulunmuyor.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar da temas kurulan isimler arasında yer alıyor. Bu üç isim de şu an boşta.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Conceiçao en son Al-İttihad'ı çalıştırmış, Haziran 2026'da ayrılmıştı. Valverde, İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya geçtiğimiz sezon sonu veda etmişti. Mendilibar'ın görevine ise Yunan ekibi Olympiakos, 10 Eylül 2026'da son vermişti.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Başkan Aziz Yıldırım'ın yabancı ısrarı üzerine adaylar ile ilgili çalışılıyor. Ancak yönetimde yerli hoca isteyenlerin de sayısı bir hayli fazla.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Çoğu isim 'Hoca Türk olsun' düşüncesinde. 5 kişilik Futbol A.Ş yönetimindeki 3 üye yabancı, 2 üye ise Türk teknik adam istiyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin'in adayı ise Abdullah Avcı.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

51 YAŞINDA 13 KUPASI VAR

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Sergio Conceiçao 51 yaşında olmasına rağmen teknik adamlık kariyerinde 13 kupa kaldırdı.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

En büyük başarılarını 7 yıl görev yaptığı Portekiz ekibi Porto ile yaşadı. 3 Portekiz Lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası aldı.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...

Milan ile 1 İtalya Süper Kupası kaldırdı. Standard Liege ile 1 Belçika Kupası kaldırdı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AZİZ YILDIRIM #GÖZTEPE