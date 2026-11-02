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Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...
Aziz Yıldırım’dan teknik direktör kararı! İlk toplantıdan sonuç çıkmadı | İşte öne çıkan isimler...
Göztepe yenilgisi, milli araya bırakılan teknik adam arayışlarını öne çekti. Başkan Yıldırım yine 'Hocamız yerli olmayacak' tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Ancak yönetimin büyük bir kısmı Türk hocadan yana tavır koydu. İşte toplantıda gündeme gelen isimler...
Giriş Tarihi: 01.11.2026 23:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 07:14