Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Büyük beklentilerle geldiği Fenerbahçe'de geçen sezon yediği hatalı goller nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Ederson, sezon sonu ayrılma kararı almıştı. Başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın kalması için ikna etmeye çalıştığı Brezilyalı kaleciye Avrupa'dan talipler çıktı. Menajerler vasıtasıyla Juventus ve Benfica'ya önerilen deneyimli eldivene, eski takımı Benfica, mesafeli yaklaşıyor. Ancak İtalyan devinin Sambacı ile yakından ilgilendiği kaydedildi. Ayrıca iki Avrupa kulübünün daha Ederson'un transfer şartları hakkında sarı-lacivertlilerden bilgi aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Ederson ile Başkan Aziz Yıldırım ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak. TAKIMDA KALMASINI İSTEYECEK Ayrılmayı planlayan Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek olan Yıldırım, oyuncudan takımda kalmasını isteyecek. Buradan çıkacak sonuca göre hareket edilecek. Sambacı, gitme konusunda ısrarcı olursa Fenerbahçe Yönetimi, transfer planlamasına kaleciyi de ekleyecek. Gelecek planlamasını artık netleştirmek isteyen 32 yaşındaki kalecinin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelerek nihai kararını vereceği belirtildi. OYNADIĞI TAKIMLAR Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra Benfica, FD Ribeirao, Rio Ave ve Manchester City'de oynadı. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. PİYASA DEĞERİ Ederson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. PERFORMANSI Sarı-lacivertli formayı toplam 36 kez terleten oyuncu, 35 gol yedi. 13 maçta ise kalesini gole kapattı.