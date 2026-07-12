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Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldığı belirten Ederson ile görüşecek. Yıldırım'ın Brezilyalı eldivenden talebi belli oldu. İşte sıcak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 13:57
Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Büyük beklentilerle geldiği Fenerbahçe'de geçen sezon yediği hatalı goller nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Ederson, sezon sonu ayrılma kararı almıştı.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın kalması için ikna etmeye çalıştığı Brezilyalı kaleciye Avrupa'dan talipler çıktı.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Menajerler vasıtasıyla Juventus ve Benfica'ya önerilen deneyimli eldivene, eski takımı Benfica, mesafeli yaklaşıyor. Ancak İtalyan devinin Sambacı ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

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Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Ayrıca iki Avrupa kulübünün daha Ederson'un transfer şartları hakkında sarı-lacivertlilerden bilgi aldığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Ederson ile Başkan Aziz Yıldırım ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

TAKIMDA KALMASINI İSTEYECEK

Ayrılmayı planlayan Ederson ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek olan Yıldırım, oyuncudan takımda kalmasını isteyecek. Buradan çıkacak sonuca göre hareket edilecek.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Sambacı, gitme konusunda ısrarcı olursa Fenerbahçe Yönetimi, transfer planlamasına kaleciyi de ekleyecek.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

Gelecek planlamasını artık netleştirmek isteyen 32 yaşındaki kalecinin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelerek nihai kararını vereceği belirtildi.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

OYNADIĞI TAKIMLAR

Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra Benfica, FD Ribeirao, Rio Ave ve Manchester City'de oynadı.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

PİYASA DEĞERİ

Ederson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Aziz Yıldırım’ın Ederson’dan talebi ortaya çıktı! Özel görüşme...

PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayı toplam 36 kez terleten oyuncu, 35 gol yedi. 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AZİZ YILDIRIM #EDERSON #FENERBAHÇE