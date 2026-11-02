Trend Galeri Trend Spor Aziz Yıldırım’ın ilk transferiydi! Ayrılık ihtimali doğdu...

Aziz Yıldırım’ın ilk transferiydi! Ayrılık ihtimali doğdu...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:12
Aziz Yıldırım’ın ilk transferiydi! Ayrılık ihtimali doğdu...

Aziz Yıldırım yönetiminin ilk transferi olan ve küme düşen Mallorca'dan 15.5 milyon Euro bonservisle alınan Vedat, son 3 lig maçında formayı Lukaku'ya kaptırdı.

Aziz Yıldırım’ın ilk transferiydi! Ayrılık ihtimali doğdu...

Alanya maçında son 9, G.Saray ve Göztepe karşılaşmasındaysa son 7 dakika süre alan 32 yaşındaki Kosovalı yıldıza, İspanya'dan talip çıktı.

Aziz Yıldırım’ın ilk transferiydi! Ayrılık ihtimali doğdu...

Geçen sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol atan ve 25 gollü Mbappe'ye geçilen Vedat'ı Valencia istiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Aziz Yıldırım’ın ilk transferiydi! Ayrılık ihtimali doğdu...

Fichajes.net'in haberine göre ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen Valencia'nın listesinde Vedat Muriqi'nin yanı sıra Roma'dan Bologna'ya kiralanan Artem Dovbyk ve Tottenham forması giyen Richarlison da bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #VEDAT MURİQİ