Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick açıklamalarda bulundu. Hansi Flick, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. 'DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMU' Atmosfere dikkat çeken Hansi Flick, 'Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor' dedi. Hansi Flick açıklamasını, 'Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi' şeklinde sürdürdü. 'OSIMHEN HARİKA BİR FORVET' Galatasaray'ın kadro kalitesine dair Hansi Flick, 'Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var' açıklamasını yaptı. Hansi Flick son olarak, 'Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız' dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki Galatasaray – Barcelona maçı 13 Ekim'de oynanacak.