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Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi konuştu. Hansi Flick, Victor Osimhen için çarpıcı sözler dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:32
Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick açıklamalarda bulundu.

Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

Hansi Flick, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi çarpıcı ifadeler kullandı.

Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMU"

Atmosfere dikkat çeken Hansi Flick, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

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Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

Hansi Flick açıklamasını, "Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi" şeklinde sürdürdü.

Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

"OSIMHEN HARİKA BİR FORVET"

Galatasaray'ın kadro kalitesine dair Hansi Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var" açıklamasını yaptı.

Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

Hansi Flick son olarak, "Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız" dedi.

Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray itirafı! Victor Osimhen sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki Galatasaray – Barcelona maçı 13 Ekim'de oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BARCELONA #GALATASARAY #HANSİ FLİCK #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #VİCTOR OSİMHEN