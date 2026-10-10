Barcelona’da Jules Kounde’den Galatasaray açıklaması!

"TAM GAZ GİDİYORUZ"

Galatasaray ile oynanacak maçla ilgili Jules Kounde, "Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz" açıklamasını yaptı.