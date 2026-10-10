Barcelona’da Jules Kounde’den Galatasaray açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak olan Barcelona'da Jules Kounde açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın mevcut formuna dair Jules Kounde, 'İyi bir dönemden geçiyoruz, herkes katkıda bulunuyor, herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabilir' dedi. 'TAM GAZ GİDİYORUZ' Galatasaray ile oynanacak maçla ilgili Jules Kounde, 'Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz' açıklamasını yaptı. Barcelona'nın önündeki zorlu maçların hatırlatılması sonrası Jules Kounde, 'Harika. Biz futbolu tam olarak bu tür maçlar için oynuyoruz. Gelecek maçlar için gerçekten heyecanlıyım' ifadelerini kullandı. Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.