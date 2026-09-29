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Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Liglere verilen milli arada Barcelona'da şok bir sakatlık yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak İspanyol devinin yıldızının durumu belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.09.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 17:09