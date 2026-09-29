Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Liglere verilen arada futbolcular milli formayla mücadele etmeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona, şoke eden bir sakatlıkla sarsıldı. RAPHINHA SAKATLANDI Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, Avustralya ile oynanan hazırlık maçında oyuna devam edemedi. Raphinha'nın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı. DURUMU BELLİ OLDU Marca'nın haberine göre; Raphinha'nın sağ uylukta bir kas zorlanması yaşadığı belirtildi. Raphinha'nın daha büyük risklerden kaçınmak adına oyundan çıkma kararı aldığı vurgulandı. 13 EKİM'DE OYNANACAK Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında 13 Ekim'de İstanbul'da GalatasaraY2a konuk olacak. SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI Barcelona'nın yıldızı Raphinha, bu sezon müthiş bir başlangıçla sezona giriş yaptı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Barcelona formasıyla 8 maçta oynadı ve 14 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. Raphinha'nın Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.