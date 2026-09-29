Trend Galeri Trend Spor Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Liglere verilen milli arada Barcelona'da şok bir sakatlık yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak İspanyol devinin yıldızının durumu belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 17:09
Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Liglere verilen arada futbolcular milli formayla mücadele etmeye devam ediyor.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona, şoke eden bir sakatlıkla sarsıldı.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

RAPHINHA SAKATLANDI

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, Avustralya ile oynanan hazırlık maçında oyuna devam edemedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Raphinha'nın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

DURUMU BELLİ OLDU

Marca'nın haberine göre; Raphinha'nın sağ uylukta bir kas zorlanması yaşadığı belirtildi.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Raphinha'nın daha büyük risklerden kaçınmak adına oyundan çıkma kararı aldığı vurgulandı.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

13 EKİM'DE OYNANACAK

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında 13 Ekim'de İstanbul'da GalatasaraY2a konuk olacak.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI

Barcelona'nın yıldızı Raphinha, bu sezon müthiş bir başlangıçla sezona giriş yaptı.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Brezilyalı kanat oyuncusu, Barcelona formasıyla 8 maçta oynadı ve 14 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

Barcelona’nın yıldızı, Galatasaray maçı öncesi sakatlandı! Durumu belli oldu

Raphinha'nın Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #BARCELONA #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #RAPHİNHA