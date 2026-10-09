Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

"ONA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"

61 yaşındaki teknik adam, Raphinha için yaptığı açıklamada, "Kontroller bir şey gösteriyor ve bu sakatlık değil ama geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Ona özen göstermeliyiz. Yarın (Getafe) ve Galatasaray maçında oynayamayacak." dedi.