Trend Galeri Trend Spor Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Getafe ve Galatasaray maçları öncesinde Raphinha'nın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları..

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Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 14:41
Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

Kritik mücadele öncesinde Barcelona'da sakatlığı bulunan Brezilyalı Raphinha'nın durumu netlik kazandı.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da yarın oynayacakları Getafe mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Flick, Brezilyalı yıldız futbolcu Raphinha'nın sakatlık durumuna da değindi. Flick, oyuncunun Galatasaray maçında oynayamayacağını ifade etti.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

"ONA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"

61 yaşındaki teknik adam, Raphinha için yaptığı açıklamada, "Kontroller bir şey gösteriyor ve bu sakatlık değil ama geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Ona özen göstermeliyiz. Yarın (Getafe) ve Galatasaray maçında oynayamayacak." dedi.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

İDMANDA YER ALMADI

Brezilyalı futbolcu, Getafe mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmaya katılmadı.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

8 MAÇTA 626 DAKİKA

Raphinha, bu sezon şu ana kadar Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 8 karşılaşmada görev aldı.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

PERFORMANSI

626 dakika süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, bu zaman zarfında 14 gol atarken, 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

SÖZLEŞME DURUMU

Raphinha'nın Barcelona ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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