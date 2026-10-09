Barcelona’ya Galatasaray maçı öncesi şok! Yıldız futbolcu maçta yok...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde Barcelona'da sakatlığı bulunan Brezilyalı Raphinha'nın durumu netlik kazandı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da yarın oynayacakları Getafe mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. GALATASARAY MAÇINDA YOK Flick, Brezilyalı yıldız futbolcu Raphinha'nın sakatlık durumuna da değindi. Flick, oyuncunun Galatasaray maçında oynayamayacağını ifade etti. 'ONA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ' 61 yaşındaki teknik adam, Raphinha için yaptığı açıklamada, 'Kontroller bir şey gösteriyor ve bu sakatlık değil ama geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Ona özen göstermeliyiz. Yarın (Getafe) ve Galatasaray maçında oynayamayacak.' dedi. İDMANDA YER ALMADI Brezilyalı futbolcu, Getafe mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmaya katılmadı. 8 MAÇTA 626 DAKİKA Raphinha, bu sezon şu ana kadar Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 8 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 626 dakika süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, bu zaman zarfında 14 gol atarken, 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. SÖZLEŞME DURUMU Raphinha'nın Barcelona ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 70 milyon euro olarak gösteriliyor.