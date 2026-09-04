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Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda gözler yeni transfer Rafael Leao'da olacak. Peki Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler…

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2026 00:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 07:15
Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında sahaya çıkacak.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

Heyecan dolu karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

MAÇ NE ZAMAN?

Başakşehir – Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

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Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

KADİR SAĞLAM YÖNETECEK

Başakşehir – Galatasaray karşılaşmasında Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar üstlenecek.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

UĞURCAN İLK 11'DE

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, eldivenleri yeniden devralacak.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Deniz Gül ile Rafael Leao şans verilmesi halinde ilk kez kadroda yer alacak.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez 11'de şans bulacak.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir'in Galatasaray maçı muhtemel 11'i şu şekilde:

Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Selke.

Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?

G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Sane, Yunus Akgün, Osimhen.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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