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Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?
Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rafael Leao oynayacak mı?
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda gözler yeni transfer Rafael Leao'da olacak. Peki Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler…
Giriş Tarihi: 04.09.2026 00:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 07:15