Trend Galeri Trend Spor Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi kulüpler kadrolarını yıldız isimlerle güçlendiriyor. Şu ana kadar resmiyet kazanan transferleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 18:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 18:57
Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi yapılan transfer hamleleri dikkat çekiyor. Dev organizasyonda kulüplerin yeni sezon hamlelerini sizler için bir araya getirdik. İşte Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu transferleri…

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Mike James | Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Bruno Fernando | Anadolu Efes

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Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Santi Yusta | Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Dario Saric | Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Matthew Strazel | Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

David DiLeo | Bahçeşehir Koleji

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Isiaha Mike | Bahçeşehir Koleji

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Marcquise Reed | Bahçeşehir Koleji

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

DaQuan Jeffries | Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Mady Sissoko | Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Scottie Wilbekin | Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Metecan Birsen | Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Furkan Korkmaz | Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Jaylen Nowell | Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Braxton Key | Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Shavon Shields | Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Trent Forrest | Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Chimezie Metu | Galatasaray MCT Technic

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Aleksej Nikolic | Galatasaray MCT Technic

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Şehmus Hazer | Galatasaray MCT Technic

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Berkan Durmaz | Galatasaray MCT Technic

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Dyshawn Pierre | Galatasaray MCT Technic

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Yiğit Hamza Mestoğlu | Trabzonspor

Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Rıdvan Öncel | Trabzonspor