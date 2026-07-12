Basketbol Süper Ligi’nde imzalar art arda! İşte açıklanan transferler

Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi yapılan transfer hamleleri dikkat çekiyor. Dev organizasyonda kulüplerin yeni sezon hamlelerini sizler için bir araya getirdik. İşte Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu transferleri… Mike James | Anadolu Efes Bruno Fernando | Anadolu Efes Santi Yusta | Anadolu Efes Dario Saric | Anadolu Efes Matthew Strazel | Anadolu Efes David DiLeo | Bahçeşehir Koleji Isiaha Mike | Bahçeşehir Koleji Marcquise Reed | Bahçeşehir Koleji DaQuan Jeffries | Beşiktaş Mady Sissoko | Beşiktaş Scottie Wilbekin | Beşiktaş Metecan Birsen | Beşiktaş Furkan Korkmaz | Beşiktaş Jaylen Nowell | Beşiktaş Braxton Key | Fenerbahçe Shavon Shields | Fenerbahçe Trent Forrest | Fenerbahçe Chimezie Metu | Galatasaray MCT Technic Aleksej Nikolic | Galatasaray MCT Technic Şehmus Hazer | Galatasaray MCT Technic Berkan Durmaz | Galatasaray MCT Technic Dyshawn Pierre | Galatasaray MCT Technic Yiğit Hamza Mestoğlu | Trabzonspor Rıdvan Öncel | Trabzonspor JD Notae | Trabzonspor Xavier Tillman | Trabzonspor Shaquille Harrison | Trabzonspor Yiğit Arslan | Trabzonspor Emanuel Terry | Trabzonspor Brady Manek | Trabzonspor Troy Caupin | Trabzonspor Tolga Geçim | Trabzonspor Zach Nutall | Tofaş Terrell Carter | Tofaş Jamuni Mcneace | Tofaş Shavar Reynolds Jr. | Tofaş Gabe Brown | Tofaş Bryce Jonas | Tofaş Jerrick Harding | Türk Telekom Anthony Lamb | Türk Telekom Göktuğ Baş | Türk Telekom Ismael Bako | Türk Telekom Tim Schneider | Türk Telekom Tony Taylor | Türk Telekom Shaquielle McKissic | Türk Telekom Yusuf Gündüz | Aliağa Petkimspor Jarrod Uthoff | Aliağa Petkimspor Chris Horton | Aliağa Petkimspor Tibet Görener | Aliağa Petkimspor Khyri Thomas | Aliağa Petkimspor Ozan Yılmaz | Aliağa Petkimspor Thomas Akyazılı | Aliağa Petkimspor Yiğit Onan | Aliağa Petkimspor Keandre Cook | Aliağa Petkimspor Kevin Yebo | Safiport Erokspor Dallas Moore | Safiport Erokspor Jordon Usher | Safiport Erokspor Errick McCollum | Safiport Erokspor Amadou Sow | Safiport Erokspor Mike Davis Jr. | Safiport Erokspor James Webb | Safiport Erokspor Emre Melih Tunga | Safiport Erokspor Yunus Emre Sonsırma | Safiport Erokspor Muhsin Yaşar | Safiport Erokspor Peyton Aldridge | Pizza Bulls Bordo Basketbol Damien Jefferson | Pizza Bulls Bordo Basketbol QJ Peterson | Pizza Bulls Bordo Basketbol Boubacar Toure | Pizza Bulls Bordo Basketbol Berk Demir | Pizza Bulls Bordo Basketbol Alex Perez | Pizza Bulls Bordo Basketbol