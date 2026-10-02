Trend Galeri Trend Spor Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Uluslar Ligi'nin tüm coşkusu, Turkuvaz Medya'da sürüyor. A Milli Takım, 3. maçında deplasmanda Belçika ile kozlarını paylaşacak. Belçika ile oynayacağımız kritik karşılaşma, ATV'den ekranlara gelecek. Maç önü ve sonu, gün boyu A Spor'da olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 01:05 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 07:24
Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Uluslar Ligi'nin heyecanı, Turkuvaz Medya ekranlarında devam ediyor. Ay-Yıldızlılar'ın A kategorisine yükseldiği turnuvadaki ilk iki maçta Türkiye, ATV'ye kilitlenmişti.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Fransa ile oynanan müsabakanın ardından İtalya karşısında da beklenen skoru alamayan Bizim Çocuklar, bugün Liege'deki maçta ilk 3 puanını istiyor.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek mücadelenin öncesinde ve sonrasında ise A Spor'da gün boyu heyecan yaşanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Özel konukların yorumlarına canlı bağlantılar, muhabirlerden son dakika haberleri eklenecek. Maçın ardından ise özel röportajlar olacak.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

BELÇİKA İLE 12. RANDEVU

A Milli Takım, Belçika ile tarihinde bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 7'si resmi, 4'ü de özel olmak üzere oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 17 gol kaydederken, Belçika 18 golle karşılık verdi.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Milliler, Belçika ile son olarak 3 Haziran 2011 tarihinde 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye XI: Uğurcan, Zeki, Ozan, Emirhan Topçu, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Kerem, Barış.

Belçika XI: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, Lukaku.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MİLLİLERİN 657. MAÇI

A Milliler, 367'si resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 656 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 245 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 907 gol kaydederken, kalesinde ise 937 gole engel olamadı.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MONTELLA'NIN 39. MÜSABAKASI

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 29'u resmi, 9'u da özel olmak üzere 38 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 21 galibiyet elde ederken, 12 kez yenildi, 5 defa da berabere kaldı.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

EMİRHAN İLKHAN VE YUSUF AKÇİÇEK KADROYA ALINDI

A Milli Futbol Takımı'nda, İtalya maçında kırmızı kart cezasını tamamlayan kaleci Uğurcan Çakır, görev verilmesi halinde Belçika karşısında forma giyebilecek. Millilerde İtalya müsabakasından sonra ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü, aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Yusuf Akçiçek (Al Hilal)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

BELÇİKA'DA TANIDIK İSİMLER

Belçika da 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör değiştiren ülkeler arasında yer aldı. Belçika, Rudi Garcia'nın yerine takımın başına Mark van Bommel'i getirdi. Belçika'nın kadrosunda Fenerbahçe'den Romelu Lukaku, Beşiktaş'tan da Leandro Trossard yer alıyor.

Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

ROHİT SAGGİ DÜDÜK ÇALACAK

Belçika ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını vatandaşları Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Marius Hansen Grotta olacak. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Marius Lien ise AVAR olarak görev alacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#A MİLLİ TAKIM #ULUSLAR LİGİ #TURKUVAZ MEDYA #ATV #A SPOR