Belçika – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

BELÇİKA İLE 12. RANDEVU

A Milli Takım, Belçika ile tarihinde bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 7'si resmi, 4'ü de özel olmak üzere oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 17 gol kaydederken, Belçika 18 golle karşılık verdi.