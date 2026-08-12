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Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun Karim Benzema'nın yerine düşünüldüğü öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:34