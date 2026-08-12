Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. ARABİSTAN'DAN TALİP Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Al-Hilal, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile ilgileniyor. Haberde Suudi ekibinin Karim Benzema'yı göndermek istediği belirtildi. Fransız yıldızın yerini ise Nijeryalı golcüyle doldurmayı hedeflediği aktarıldı. Bununla birlikte Cimbom'un rekor bedelle kadrosuna kattığı Osimhen'in ayrılığı için kapıları tamamen kapatmadığı iddia edildi. Galatasaray'ın takımın vazgeçilmezi olan Nijeryalı yıldızı, aldığı rakamdan daha düşük bir fiyata bırakması beklenmiyor. 75 MİLYON EUROYA ALINDI Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 75 milyon Euro'luk rekor bedelle 27 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamıştı. İlk sezonunda 37 kez ağları sarsan Osimhen, geçtiğimiz sezonda da 33 maça çıktı ve 22 gol attı. SÖZLEŞME SÜRESİ Victor Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Deneyimli santrforun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro. Nijerya Milli Takımı ile de 46 müsabakaya çıkan Osimhen, 35 kez gol sevinci yaşadı.