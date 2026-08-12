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Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun Karim Benzema'nın yerine düşünüldüğü öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:34
Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

ARABİSTAN'DAN TALİP

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Al-Hilal, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile ilgileniyor.

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Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Haberde Suudi ekibinin Karim Benzema'yı göndermek istediği belirtildi. Fransız yıldızın yerini ise Nijeryalı golcüyle doldurmayı hedeflediği aktarıldı.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Bununla birlikte Cimbom'un rekor bedelle kadrosuna kattığı Osimhen'in ayrılığı için kapıları tamamen kapatmadığı iddia edildi.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Galatasaray'ın takımın vazgeçilmezi olan Nijeryalı yıldızı, aldığı rakamdan daha düşük bir fiyata bırakması beklenmiyor.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

75 MİLYON EUROYA ALINDI

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 75 milyon Euro'luk rekor bedelle 27 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamıştı.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

İlk sezonunda 37 kez ağları sarsan Osimhen, geçtiğimiz sezonda da 33 maça çıktı ve 22 gol attı.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

SÖZLEŞME SÜRESİ

Victor Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Deneyimli santrforun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.

Benzema’nın yerine Victor Osimhen! Transfer gündemini sarsan iddia...

Nijerya Milli Takımı ile de 46 müsabakaya çıkan Osimhen, 35 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY