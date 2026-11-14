Berke Özer: Burası her Türk futbolcunun hayali!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. maçında Fransa deplasmanına konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Berke Özer açıklamalarda bulundu. Hislerini paylaşan Berke Özer, 'Öncelikle çok mutluyum burada tekrardan olabildiğim için. Burası her Türk futbolcunun zirve noktası, hayalidir. Ben de bugün tekrardan bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum, gururluyum' dedi. Takım içindeki atmosfere dair Berke Özer, 'Takım içerisinde hava her zaman birbirine güvene dayalı, her şeyi başarmak üzerine kurulu bir ortam var' sözlerini dile getirdi. 'SERGEN YALÇIN İLE İLETİŞİM HALİNDEYDİK' Sergen Yalçın'a teşekkür eden Berke Özer, 'Burada olduğum için çok mutluyum. Bana bu şansı verdiği için Sergen hocamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki kendisiyle ilk günden beri iletişim halindeydik. Desteğini her zaman hissettirdi ve bu süreçte de yanımda oldu. Bize düşen de bu forma için elimizden geldiğince mücadele etmek ve ne gerekiyorsa yapmaktır' dedi. Fransa maçına dair Berke Özer, 'Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri ve çok yetenekli oyunculardan oluşuyor. Bizim de saha içinde değiştirmek ve geliştirmek istediğimiz birçok nokta var. Bu konular üzerinde çalıştık. Hocamızın da söylediği gibi, çok fazla zamanımız olmasa da ilk günden bu yana yaptığımız takım toplantıları ve bire bir görüşmeler sayesinde zihinsel olarak daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yarın da her maçta olduğu gibi sahaya çıkıp ülkemizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullandı. A Milli Futbol Takımı'nın performansına dair soruya Berke Özer, 'Burada uzun zamandır birlikte oynayan bir oyuncu grubu var. Bunun böyle dönemlerde bir avantaj olduğunu düşünüyorum, çünkü takımda herkesin birbirine güveni tam. Zor dönemler olabiliyor. Rakiplerimize baktığınızda, kolay maçlar oynamadığımızı görebilirsiniz. Hocamız da geldiği ilk günden beri hem saha içinde hem de saha dışında birçok konuya değindi. Oyuncuların özgüveni ve motivasyonu üzerinde durdu, millî formayı giydiğimizde bizden neler beklediğini anlattı' cevabını verdi. Oyuncu grubu olarak birbirlerine güvendiklerini belirten Berke Özer, 'Birlikte biraz daha fazla zaman geçirirsek çok daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Oyuncuların bir arada oynaması da bu süreçte bize avantaj sağlayacaktır. Takımda herkesin birbirine güveni tam. Sonuçlar ne olursa olsun, biz hep bir aradayız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu birlikteliği tüm ülkeye göstermek istiyoruz' ifadelerini kullandı.