Berke Özer: Burası her Türk futbolcunun hayali!

Fransa maçına dair Berke Özer, "Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri ve çok yetenekli oyunculardan oluşuyor. Bizim de saha içinde değiştirmek ve geliştirmek istediğimiz birçok nokta var. Bu konular üzerinde çalıştık. Hocamızın da söylediği gibi, çok fazla zamanımız olmasa da ilk günden bu yana yaptığımız takım toplantıları ve bire bir görüşmeler sayesinde zihinsel olarak daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yarın da her maçta olduğu gibi sahaya çıkıp ülkemizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.