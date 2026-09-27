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Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Trabzonspor'un yetkilendirdiği bir menajerin, Berke Özer transferi için Lille ile masaya oturduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 14:06
Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...
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Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Bordo-mavili takımda yönetim, önemli bir isimle transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, Fransa'da 'Yılın en iyi kalecisi' seçilen Berke Özer için harekete geçti.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

26 yaşındaki kaleci için Trabzonspor'un yetkilendirdiği bir menajer ile Fransız ekibinin yetkilileri bir araya geldi.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Görüşmede bordo mavili kulübün yetkilendirdiği menajerin, Berke Özer için teklifini ilettiği belirtildi.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Lille yönetimi Berke'nin takımda kalmasını istese de deneyimli file bekçisinin, önerilen şartların bir hayli iyi olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Berke Özer'in Trabzonspor'a transferi konusunda devre arasında somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Lille ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo (Belçika), Portimonense (Portekiz), Eyüpspor ve Ümraniyespor formaları da giydi.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

26 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 5 maçta 3 kez kalesini gole kapattı.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

1.91 boyundaki file bekçisi, Lille'in zirvede tutunmasını sağlayan en önemli isimlerden biri oldu.

Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Lille Fransa Ligue 1'de topladığı 10 puanla 4'üncü sırada bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BERKE ÖZER #TRABZONSPOR #LİLLE #SÜPER LİG