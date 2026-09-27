Berke Özer Süper Lig devine! Lille’den transfer kararı...

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili takımda yönetim, önemli bir isimle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, Fransa'da 'Yılın en iyi kalecisi' seçilen Berke Özer için harekete geçti. 26 yaşındaki kaleci için Trabzonspor'un yetkilendirdiği bir menajer ile Fransız ekibinin yetkilileri bir araya geldi. Görüşmede bordo mavili kulübün yetkilendirdiği menajerin, Berke Özer için teklifini ilettiği belirtildi. Lille yönetimi Berke'nin takımda kalmasını istese de deneyimli file bekçisinin, önerilen şartların bir hayli iyi olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Berke Özer'in Trabzonspor'a transferi konusunda devre arasında somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Lille ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo (Belçika), Portimonense (Portekiz), Eyüpspor ve Ümraniyespor formaları da giydi. 26 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 5 maçta 3 kez kalesini gole kapattı. 1.91 boyundaki file bekçisi, Lille'in zirvede tutunmasını sağlayan en önemli isimlerden biri oldu. Lille Fransa Ligue 1'de topladığı 10 puanla 4'üncü sırada bulunuyor.