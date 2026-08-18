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Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında rotasını 1. Lig'e çevirdiği öne sürüldü. Genç futbolcu için Avrupa'dan iki talibin daha bulunduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:27 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 20:28