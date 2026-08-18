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Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında rotasını 1. Lig'e çevirdiği öne sürüldü. Genç futbolcu için Avrupa'dan iki talibin daha bulunduğu aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:27 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 20:28
Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, kanat transferi konusunda çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Siyah-beyazlıların bu doğrultuda ters köşe bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Beşiktaş'ın 1. Lig'in yıldızı ile ilgilendiği ifade edildi.

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Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

BRAZAO GÜNDEMDE

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Bodrum FK'dan Pedro Brazao ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncunun şartları ile ilgili Bodrum FK'dan bilgi aldığı aktarıldı.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Pedro Brazao transferi için Hamburg ile Strasbourg'un da ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

2 MAÇTA OYNADI

Pedro Brazao, bu sezon Bodrum FK'da 2 maça çıktı ve 107 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bodrum FK ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Pedro Brazao'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Nice altyapısında yetişen Pedro Brazao daha sonra Lausanne Sport ve Famalicao formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #BODRUM FK #TRANSFER