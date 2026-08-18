Beşiktaş, 1. Lig’in yıldızının peşinde! Avrupa’dan iki talip

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, kanat transferi konusunda çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda ters köşe bir hamlede bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın 1. Lig'in yıldızı ile ilgilendiği ifade edildi. BRAZAO GÜNDEMDE Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Bodrum FK'dan Pedro Brazao ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncunun şartları ile ilgili Bodrum FK'dan bilgi aldığı aktarıldı. Pedro Brazao transferi için Hamburg ile Strasbourg'un da ilgisinin bulunduğu kaydedildi. 2 MAÇTA OYNADI Pedro Brazao, bu sezon Bodrum FK'da 2 maça çıktı ve 107 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bodrum FK ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Pedro Brazao'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin Euro olarak gösteriliyor. Nice altyapısında yetişen Pedro Brazao daha sonra Lausanne Sport ve Famalicao formaları giydi.