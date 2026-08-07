Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

Dusan Vlahovic transferinde teklifini yapıp beklemeye koyulan Beşiktaş'ın sabrı taştı. Siyah-beyazlılar, transferde Alexander Sörloth için harekete geçti. Beşiktaş, Norveçli yıldız Alexander Sörloth için teklifini yaptı. KESENİN AĞZI AÇILDI Beşiktaş, Alexander Sörloth transferinde kesenin ağzını açtı. İspanyol medyasına göre; Beşiktaş, Norveçli santrfora 8 milyon Euro maaş teklifi sundu. 30 yaşındaki santrforun menajerinin, 10 milyon Euro maaş talep ettiği öğrenildi. GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Beşiktaş ile Alexander Sörloth cephesi arasında bu konunun bonus maddeleri ile çözülmesi için görüşmeler sürüyor. Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. TÜRKİYE'Yİ TANIYOR Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da 49 maça çıktı ve 33 gol ile 10 asist üretti.