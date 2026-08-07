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Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, forvet transferinde rotasını Alexander Sörloth'a çevirdi. Siyah-beyazlılar, Norveçli yıldızın transferinde aradaki farkı azalttı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 06.08.2026 23:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 07:12
Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

Dusan Vlahovic transferinde teklifini yapıp beklemeye koyulan Beşiktaş'ın sabrı taştı.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

Siyah-beyazlılar, transferde Alexander Sörloth için harekete geçti.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

Beşiktaş, Norveçli yıldız Alexander Sörloth için teklifini yaptı.

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Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

KESENİN AĞZI AÇILDI

Beşiktaş, Alexander Sörloth transferinde kesenin ağzını açtı.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

İspanyol medyasına göre; Beşiktaş, Norveçli santrfora 8 milyon Euro maaş teklifi sundu.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

30 yaşındaki santrforun menajerinin, 10 milyon Euro maaş talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş ile Alexander Sörloth cephesi arasında bu konunun bonus maddeleri ile çözülmesi için görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

Tecrübeli yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı! Maaş farkı azaldı

TÜRKİYE'Yİ TANIYOR

Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da 49 maça çıktı ve 33 gol ile 10 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ALEXANDER SÖRLOTH #ATLETİCO MADRİD #DUSAN VLAHOVİC #TRANSFER #VİNCENZO İTALİANO