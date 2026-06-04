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Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transferde rotasını Arsenal'a çevirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Arsenal'ın kadroda düşünmediği yıldızı radarına aldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 18:00
Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da sürüyor.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen yıldız futbolcuya kanca attığı vurgulandı.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

TROSSARD LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen Leandro Trossard ile ilgilendiği belirtildi.

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Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Leandro Trossard'ın Beşiktaş'ın transfer listesinin zirvesinde olduğu ifade edildi.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Beşiktaş'ın Arsenal ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Leandro Trossard'ın Arsenal tarafından kadroda düşünülmediği belirtildi.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Aston Villa, Newcastle United, Juventus ve Atletico Madrid'in de Leandro Trossard'ın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

31 yaşındaki sol kanat, bu sezon Arsenal'da 50 maça çıktı ve 8 gol ile 11 asist üretti.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Leandro Trossard'ın Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ARSENAL #LEANDRO TROSSARD #TRANSFER