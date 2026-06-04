Beşiktaş, Arsenal’ın yıldızının peşinde! Takımda düşünülmüyor

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen yıldız futbolcuya kanca attığı vurgulandı. TROSSARD LİSTEDE Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen Leandro Trossard ile ilgilendiği belirtildi. Leandro Trossard'ın Beşiktaş'ın transfer listesinin zirvesinde olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın Arsenal ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu vurgulandı. KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR Leandro Trossard'ın Arsenal tarafından kadroda düşünülmediği belirtildi. Aston Villa, Newcastle United, Juventus ve Atletico Madrid'in de Leandro Trossard'ın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. 31 yaşındaki sol kanat, bu sezon Arsenal'da 50 maça çıktı ve 8 gol ile 11 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Leandro Trossard'ın Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.