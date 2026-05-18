Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Şenol Güneş açıklaması! 'Sergen Yalçın'ın tazminatı yok'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Şenol Güneş açıklaması! ‘Sergen Yalçın’ın tazminatı yok’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Serdal Adalı, Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı. Öte yandan Sergen Yalçın'ın bir tazminat almayacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 17:15
Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın ayrılığını resmi siteden resmen açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk kez konuştu.

Sergen Yalçın ile toplantıya dair Serdal Adalı, "Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için..." dedi.

"CANI YANAN TARAFTAR BAĞIRACAK"

Yolları ayırma kararına dair Serdal Adalı, "Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık" sözlerini dile getirdi.

Taraftarın tepkisi ile ilgili Serdal Adalı, "Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar..." açıklamasını yaptı.

"DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Başarmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen Serdal Adalı, "Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari... Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör ile ilgili Serdal Adalı, "Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi" dedi.

"SERKAN REÇBER İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Serkan Reçber ile görüşeceklerini belirten Serdal Adalı, "Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız. Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli" dedi.

Sergen Yalçın'ın tazminatı olmadığını vurgulayan Serdal Adalı, "Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş ile ilgili soruya Serdal Adalı, "Şenol Güneş'i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
