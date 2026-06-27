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Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Dusan Vlahovic transferi için gaza bastığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Sırp yıldız için gözden çıkardığı rakamın netleştiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 27.06.2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 19:00
Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın forvet transferinde ilk hedefi Dusan Vlahovic.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldız, henüz kulübüyle sözleşme uzatmadı.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Sırp futbolcunun, son dakika değişikliği olmaması halinde Juventus'tan bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.

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Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

JUVENTUS SÖZLEŞME ÖNERDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'un Dusan Vlahovic'e 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Juventus'un Sırp santrfora 8 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Dusan Vlahovic'in bu teklife henüz geri dönüş yapmadığı ifade edildi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

DEVLER TEMASA GEÇMEDİ

26 yaşındaki Dusan Vlahovic için Bayern Münih ve Barcelona'nın ilgisinin bulunduğu ancak ciddi ve resmi bir teklif yapmadıkları aktarıldı.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Dusan Vlahovic için gerçek alternatifin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Siyah-beyazlıların, Sırp yıldız için maaş, imza parası ve komisyon ücretleri ile birlikte 30 milyon euroluk yatırım yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

12 GOLE ETKİ ETTİ

Dusan Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maçta oynadı ve 10 gol ile 2 asist üretti.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #JUVENTUS #DUSAN VLAHOVİC