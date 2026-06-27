Beşiktaş, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açtı! İşte önerilen çılgın bedel

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın forvet transferinde ilk hedefi Dusan Vlahovic. Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldız, henüz kulübüyle sözleşme uzatmadı. Sırp futbolcunun, son dakika değişikliği olmaması halinde Juventus'tan bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor. JUVENTUS SÖZLEŞME ÖNERDİ La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'un Dusan Vlahovic'e 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi. Juventus'un Sırp santrfora 8 milyon euro maaş önerdiği kaydedildi. Dusan Vlahovic'in bu teklife henüz geri dönüş yapmadığı ifade edildi. DEVLER TEMASA GEÇMEDİ 26 yaşındaki Dusan Vlahovic için Bayern Münih ve Barcelona'nın ilgisinin bulunduğu ancak ciddi ve resmi bir teklif yapmadıkları aktarıldı. Dusan Vlahovic için gerçek alternatifin Beşiktaş olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Sırp yıldız için maaş, imza parası ve komisyon ücretleri ile birlikte 30 milyon euroluk yatırım yapmaya hazır olduğu vurgulandı. 12 GOLE ETKİ ETTİ Dusan Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus'ta 23 maçta oynadı ve 10 gol ile 2 asist üretti. Sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.