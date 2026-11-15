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Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Beşitaş, 20 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle yaz döneminde transferinden vazgeçtiği 29 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlama kararı aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:40
Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Beşiktaş, Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

İTALİANO'DAN 2 GÜN İZİN

Teknik direktör Vincenzo İtaliano antrenmanın ardından takıma iki gün izin verdi.

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Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Siyah-beyazlılar, salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

TRANSFER HAREKATI

Siyah-beyazlı takımda Konya mesaisi sürerken devre arasında yapılacak transferler için de çalışmalara başlandı.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Poku ve Rashica'yı kadroda düşünmeyen, Cerny'ye de gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan Beşiktaş, yaz aylarında gündemine aldığı Dodi Lukebakio'yu yeniden transfer listesine dahil etti.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Siyah-beyazlılar, Belçikalı sağ kanat için sezon başında da hamle yapmış ancak kulübü Benfica'nın 20 milyon Euro bonservis talebi karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Takımında istediği kadar forma şansı bulamayan Lukebakio'nun, Benfica'dan ayrılma ihtimali güçlenirken yıldız futbolcuya Premier Lig temsilcisi Sunderland'in de ilgisi olduğu belirtildi.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

İngiliz ekibinin uzun süreli sakatlığı bulunan Romaine Mundle'ın yerini Lukebakio ile doldurmayı amaçladığı kaydedildi.

Beşiktaş eski aşkına döndü! Kartal’da kanatlar değişiyor...

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 29 yaşındaki oyuncunun Benfica ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ #KARTAL