Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

Futbol tarihinin en iyi koreografileri açıklandı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının hazırladıkları görsel şovlar, listede kendisine yer buldu. Borussia Dortmund, Marsilya ve Paris Saint Germain gibi Avrupa devlerinin koreografileri de sıralamada gösterildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 17:37
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Futbol maçlarında ateşli taraftar grupları, bugüne kadar tarihe damga vuran birçok koreografiye imza attı. Yapay zeka, futbol tarihinin en iyi koreografilerini sıraladı. İşte yapay zeka tarafından seçilen en iyi koreografiler...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

BORUSSIA DORTMUND

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

BARCELONA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

BORUSSIA DORTMUND

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

LEGIA VARŞOVA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

PARIS SAINT-GERMAIN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

BOCA JUNIORS

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

BORUSSIA DORTMUND

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

CELTIC

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

SCHALKE 04

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

PORTLAND TIMBERS

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

EINTRACHT FRANKFURT

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

NEWELL'S OLD BOYS

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

LIVERPOOL

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

FENERBAHÇE

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

FEYENOORD

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

OLİMPİK LYON

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

JUVENTUS

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

GALATASARAY

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

MARSİLYA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

MILAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

PARTİZAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

TRABZONSPOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

KOPENHAG

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #BORUSSİA DORTMUND #PARİS SAİNT GERMAİN #MARSİLYA