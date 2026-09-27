Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray listede! Futbol tarihinin en iyi koreografileri belli oldu

Futbol tarihinin en iyi koreografileri açıklandı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının hazırladıkları görsel şovlar, listede kendisine yer buldu. Borussia Dortmund, Marsilya ve Paris Saint Germain gibi Avrupa devlerinin koreografileri de sıralamada gösterildi.

Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 17:37